她當年倒追大22歲暖男夫 如今難忍「掉頭髮又駝背」決意離婚

雖說愛情可以超越一切，但碰到現實中的困難處，感情是否能還能長久持續，往往就會打上一個大問號。有一對日本夫妻，雖然當初願意跨過年齡的鴻溝結為連理，但隨著歲月流逝之後，雙方的婚姻終究因年紀的問題而告吹。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「信子」的女士，過去在25歲時結婚，對象是一位47歲，與她相差22歲的男性。當時男方是他職場的上司，是個做事可靠的男人，信子就在男方剛離婚之際展開追求，並且成功步入婚姻殿堂。儘管婚後的老公平時忙於工作，但有空時就會主動做家事、顧小孩，還會做些甜點跟老婆和女兒分享。

不過隨著年齡增加，信子發現丈夫的身姿老化劇烈，例如頭髮越掉越多，駝背也越來越嚴重等等。信子曾勸老公上健身房維持體態，但老公對運動完全沒有興趣，因此沒有採納建議。信子又建議老公到美容皮膚科問診，老公還是拒絕接受，讓信子認為老公似乎不肯在這方面下努力。

即使到了67歲，老公依然會照料家事與做甜點，但見到身體已經嚴重衰老的老公，信子已經再也受不了，表示自己「生理上無法接受」並決定與老公離婚，結束了20多年的婚姻關係。自己雖然有些不捨，離婚後也坦承想要重拾戀愛的感覺，但面對「朽木般的前夫」，已經不願意再和他白頭共行了。