快訊

長榮現金減資爆陰謀論？本土法人3分析打臉

北市五星級酒店門口前開槍 他逃5小時落網身上卻無作案槍枝

他「年收千萬」卻找不到老婆 網點「殘酷關鍵」：沒救了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友發文表示，朋友年收千萬，房子一間一間買，但卻找不到老婆。圖／ingimage
一名男網友發文表示，朋友年收千萬，房子一間一間買，但卻找不到老婆。圖／ingimage

不少人在選擇另一半時，對方的收入也是考量條件之一。然而，就有一名男網友發文表示，朋友年收千萬，房子一間一間買，但卻找不到老婆，往往一個月就會被提分手，讓他忍不住上網求助，掀起大批網友熱議。

該名男網友在PTT WomenTalk板發文表示，朋友身高175公分、穿搭不邋遢，從事市場批發，預計年收可達1000萬，房子一間一間買，「但是他比較務實，車只開馬自達，吃也都只有吃熱炒，平常也沒時間出遊玩，每天都到市場工作」。

原PO補充說到，友人基本上就是沒辦法出遠門，可能半年才休假2天，而過去都因為工作太忙，交往大概一個月，女生都會受不了分手，讓原PO不禁替友人擔心「會有女生想跟這種人交往結婚嗎？是不是沒救了？」

貼文一出，網友紛紛留言「不會，這種有命賺沒命花，賺千萬跟賺基本薪有啥差」、「沒有互動，錢也不見得花得到，女生內外在需求都不會被滿足，當然留不住啊」、「沒救了，沒時間陪人就跟沒有一樣」、「跟這種人結婚就是犧牲自己，幫他完成人生」、「人都是要花時間相處才會有感情，半年休兩天是要培養什麼感情啦」。

不過，也有網友認為「有錢就會有對象的」、「他如果公開年薪千萬，應該好快就有人上門了」、「賺到財富自由38歲提早退休收租，到時不怕找不到女朋友」。

結婚 PTT

延伸閱讀

30年前買內湖的是魯蛇？他問現在要買哪 網點「這幾區」：夠荒涼

他問大三建議重考諮商輔導嗎？網點破重點：考研究所即可

他疑「買房浴室要開窗」很難吧？網點破關鍵：你家不夠大

買不起台北房！年薪百萬男轉攻台中新房 網點最大問題

相關新聞

疫情下的育兒困境 兒盟：7成家長憂染疫不敢帶出門玩

Covid-19疫情延燒邁入第三年，不但衝擊全球經濟、生活型態，也加重家長的育兒困難。兒福聯盟今發布「育兒現況暨疫情後親...

他「年收千萬」卻找不到老婆 網點「殘酷關鍵」：沒救了

不少人在選擇另一半時，對方的收入也是考量條件之一。然而，就有一名男網友發文表示，朋友年收千萬，房子一間一間買，但卻找不到老婆，往往一個月就會被提分手，讓他忍不住上網求助，掀起大批網友熱議。

【生活見聞】游由／地瓜開花了

「地瓜長出牽牛花？」女兒問。「是地瓜花啦！」隨手扦插的地瓜苗，幾天不見，出現奇蹟了！

【為父心情】施少閎／生活即是詩

「前輩詩人瘂弦，以一本詩集行遍台灣詩壇幾十年而聲名不墜。」這是最近我在書中讀到的、有關詩壇一道瑰麗的風景。

【2021第二屆台灣房屋親情文學獎‧社會組佳作】江江 ／解謎遊戲

疫情讓家成了一間生人勿近的密室，裡頭只有母親和我。

男友聊天風格突變成「句點王」 一問之下發現有另一個「她」

熱戀中的情侶通常會掛在電話上幾小時、日常保持聯繫以便聯絡感情，不過進入穩定期後，出於信任與安心，聊天頻率往往會降低。一名女網友日前在「Dcard」發文傾訴，表示男友回的訊息越來越簡短，和追求時期差距甚遠，讓她十分苦惱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。