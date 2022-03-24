他「年收千萬」卻找不到老婆 網點「殘酷關鍵」：沒救了

不少人在選擇另一半時，對方的收入也是考量條件之一。然而，就有一名男網友發文表示，朋友年收千萬，房子一間一間買，但卻找不到老婆，往往一個月就會被提分手，讓他忍不住上網求助，掀起大批網友熱議。

該名男網友在PTT WomenTalk板發文表示，朋友身高175公分、穿搭不邋遢，從事市場批發，預計年收可達1000萬，房子一間一間買，「但是他比較務實，車只開馬自達，吃也都只有吃熱炒，平常也沒時間出遊玩，每天都到市場工作」。

原PO補充說到，友人基本上就是沒辦法出遠門，可能半年才休假2天，而過去都因為工作太忙，交往大概一個月，女生都會受不了分手，讓原PO不禁替友人擔心「會有女生想跟這種人交往結婚嗎？是不是沒救了？」

貼文一出，網友紛紛留言「不會，這種有命賺沒命花，賺千萬跟賺基本薪有啥差」、「沒有互動，錢也不見得花得到，女生內外在需求都不會被滿足，當然留不住啊」、「沒救了，沒時間陪人就跟沒有一樣」、「跟這種人結婚就是犧牲自己，幫他完成人生」、「人都是要花時間相處才會有感情，半年休兩天是要培養什麼感情啦」。

不過，也有網友認為「有錢就會有對象的」、「他如果公開年薪千萬，應該好快就有人上門了」、「賺到財富自由38歲提早退休收租，到時不怕找不到女朋友」。