失戀只能靠時間沖淡一切？網熱議8招助走出低潮

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤去年一年內「失戀後療癒方法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的分手後療傷方式。

一段感情的結束總會讓人難過與不捨，而要如何去收拾這些情緒則是一大學問，不管是要大啖美食，還是出門散心等，無不都是透過分心的方式讓自己淡忘一切。究竟有哪些方法，最能幫助自己走出失戀後的低潮呢？

「吃美食」最撫慰心靈 藉「旅遊」分心趕走壞心情

觀察網友討論發現，想走出分手後的鬱悶情緒，最好的辦法還是「吃美食」，就有網友分享「到台南吃一圈，心情都好了」、「分手隔天早餐直接點爆，搭配失戀的心一起吃」，雖然大吃大喝有助於刺激腦內啡、多巴胺分泌，讓自己心情愉快點，但也有人提醒別一下子吃太多，到時候還要費心力減肥，可就太得不償失了。

失戀後療傷方法TOP8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而像是「旅遊」、「運動」等戶外行程，也是許多人分手後療傷的選擇行程之一，許多網友紛紛分享經驗「分手後去清邁自助旅遊兩個禮拜，踏出舒適圈」、「每天跑步，那個疲累直接壓過分手的不愉快」等，表示其實活動一多，很快就能忘記那些難過的情緒。

「閱讀」、「追劇」與「聽音樂」等靜態活動，也同樣獲得許多討論，如「追劇是最好的方法，一天時間就這樣過去」、「音樂推一個周興哲，哭到沒眼淚就好了」、「看書充實自己，漸漸就能放下了」等等，表示透過音樂發洩悲傷、亦或從文字中重新找回自我，只要能從心靈上獲得療癒，都不失為一個好方法。

另外，還有人會選擇求助心理醫生，透過專業的醫療幫助，來走出分手後的情緒，不過有人就提到「其實醫師能做的就是開導你，最重要的還是自己的努力」。除了獨自面對難過的情緒，「與三五好友相約」一起吃飯、聊心事也是不錯的辦法，像是「聚餐喝點小酒，把心裡話說一說舒服多了」。

分手後的心情調適並不容易，也需要時間去沈澱，只要別忘記多多善待、充實自己，無論是用何種方式去療傷，都希望大家能夠盡快走出分手的低潮，繼續迎接新的生活。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》