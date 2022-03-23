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男友聊天風格突變成「句點王」 一問之下發現有另一個「她」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友遭男友不斷句點，和曖昧期的聊天方式判若兩人。圖擷自Dcard
女網友遭男友不斷句點，和曖昧期的聊天方式判若兩人。圖擷自Dcard

熱戀中的情侶通常會掛在電話上幾小時、日常保持聯繫以便聯絡感情，不過進入穩定期後，出於信任與安心，聊天頻率往往會降低。一名女網友日前在「Dcard」發文傾訴，表示男友回的訊息越來越簡短，和追求時期差距甚遠，讓她十分苦惱。

原PO以「男友回訊息的字數」為題，分享男友與她的聊天記錄，只見不論她傳什麼訊息，男友皆以「有」、「好」等一字回覆，她也提到，之前男友在追她或是曖昧期的時候回的訊息和現在差很多，讓她不禁思考是不是他在生氣或者不愛她了，「男友回訊息的字數蠻常是這樣，都只回一個字句點，常常不知道要怎麼回他，也有想過要跟他提這件事，只是不知道要怎麼開口，怕他可能會不高興。」

此文一出，引來多名網友提供建議，「直接講就好了吧，可以接受妳的才是男朋友」、「感覺他在對妳冷暴力」、「當初還是朋友時沒發現這件事嗎？」、「試著撒嬌的跟他說都很句點，會不會是他本來聊天就這樣？如果是我男友太常這樣，我就會句點回去，他就會自己再拋出別的話題」、「他可能有心事或什麼事吧」、「我男友也會這樣，但太了解他了，我完全沒感覺欸，甚至別人看到我們的對話，還會問我怎麼都不會生氣」。

不過原PO事後補充，她有去找男友談過，「他承認有在跟其他女生聊天，剛好他開始反常的時間就是與那個女生開始聊天的時間」，男友當場向她道歉，表示不會再跟那個女生聊天，希望原PO原諒他，但原PO有些遲疑，擔心地詢問大家：「我應該原諒他嗎？會不會過一陣子又開始發生這種狀況？」

許多網友紛紛表示，「千萬不要原諒，不要以為妳的原諒就能改變他」、「我不會原諒他，這基本上就跟劈腿沒兩樣，有一就有二」、「想被戴綠帽就繼續跟他在一起啊」、「才在一起一個月就回這樣？然後還在跟其他女的聊天，他說他不會了？我是不相信啦，及時止損比較重要啦」。

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