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公婆「很懂體諒」邀婚後同住 過來人秒搖頭：一定會吵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在思考婚後該不該和婆家同住，但過來人都奉勸最好不要。 圖／ingimage
一名女網友在思考婚後該不該和婆家同住，但過來人都奉勸最好不要。 圖／ingimage

婆媳問題層出不窮，已經存在社會數千年之久，也很難解決。有一名女網友表示最近和男友準備結婚，婚前有先跟婆家稍微住過一陣子，認為「婆家很體諒年輕人養小孩」，加上想節省開銷，因此考慮婚後繼續住在一起，想詢問一下網友意見，結果貼文曝光後，馬上引來過來人奉勸，「最好還是搬出去」。

一名女網友在PTT女孩版發文，她近期和男友有結婚的打算，之前有跟婆家稍微住過一陣子，她表示婆家很體諒年輕人養小孩這部分，也沒有要求一定要生男或是生女，也很歡迎婚後和她們繼續一起住。

女網友認為，雖然公公碎念了一點，常把老一輩的觀念帶入現實生活中，例如婆家很省，能用的東西壞掉能修理就用，也會覺得衣服買太多很浪費，沒事都盡量自己煮比較省，原po說，若是現在搬出去租房子，會覺得對共同存錢買房子目標又多上一筆不必要開銷，但又怕繼續住一起會發生許多人經歷的「血淋淋案例」，因此很煩惱想問大家意見。

貼文曝光也引來眾多過來人回應，「只住過三個月，搬出去是最佳解」、「婚前講的都好聽話，婚前一起住也都還在隱藏，真正結婚同住，所有嘴臉都會原形畢露，搬出去唯一正解」、「同住後婆媳問題就會顯現出來，妳自己保重」、「因長輩習俗要求住過4個月，結果衝突不斷，嚇得老公自己趕快跟爸媽談好搬出去，朋友今年初新婚跟婆婆住，婚前覺得是好長輩，上週說因為同住想離婚了」、「千萬不要」。

但也有人有不同看法，「妳先規劃一下跟他們住要住多久，抱著當坐牢的心情，然後給自己一個期限，心裡可能比較好過」、「周圍跟公婆住的有聽過3對，2好1壞，所以好壞不一定」、「自由自在本來就是要代價的，看妳覺得值不值得而已」、「我跟我婆婆一起住，我覺得還可以啊，我婆婆都不太管我們的，反而是我一直管婆婆健康」。

兩性關係 婆媳紛爭

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