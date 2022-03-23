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她怨法律系男友去「法院約會」興奮狂聊 網笑：還沒被摧殘

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的男友是法律系學生，連約會都要去法院。圖／ingimage
一名網友的男友是法律系學生，連約會都要去法院。圖／ingimage

男女交往總會有需要磨合的時候，一名網友表示男友是法律系學生，只有走在路上看到跟法律有關的資訊就會開始長篇大論地講解，雖然有時會覺得很煩，但都在原po的容忍範圍，直到有次男友拉著她去法院約會，令她相當傻眼，於是想問問，「其他法律系的也會這樣嗎？」。

一名網友在「Dcard」閒聊版發文，她跟男友已交往兩年多，男友是法律系學生，走在路上只要看到跟法律相關的資訊就會開始說個不停，「這個早餐店老闆娘多給一杯飲料，這樣是不當得利」、「你剛剛打我已經構成民法184條囉～」，原po雖然覺得很煩，但還在可以忍受的範圍內。

由於原po和男友平常約會大都在台北市，所以最近很煩惱約會要去哪裡玩，前兩個禮拜他們在小南門吃飯，吃完晚飯在附近散步時，男友突然拉的她來到一個電子看板前面，看板上寫著「臺灣臺北市地方法院民事執行處公告欄」，下面則是一堆法拍資訊、房子土地、機車等等，接著男友就開始興奮地指著看板開始長篇大論，後來男友又把她拉去旁邊的判決主文，「看看誰犯了什麼罪、被關多久，然後又劈哩啪啦講一堆」。

等男友講完後原po詢問，「這是你來找我前就規劃好的行程是不是？」，男友則反問，「你不覺得這樣的約會行程很好玩嗎？」，令她當下翻的個白眼，「真的很想給他一拳」心想若以後男友再把她拉去法院看公佈欄，一定不會放過他，不過原po同時也好奇，只有自己的男友特別瘋，還是其他法律系學生也會這樣，引起不少網友熱烈討論。

法律系的學生紛紛表示，「笑死，只有大一才會一直在生活中講條文吧」、「法律系學生在生活中一直提到條文的頻繁程度，會從大一向大四（五）遞減，初步估計，原po男友是大一或大二學生」、「我平常根本能不碰就不碰，更不用說一直講…」、「你男友好年輕哦，還沒面臨國考的摧殘」、「我是只會對同系朋友這樣啦，對法律圈以外的人都不會這樣說話」、「學越多越不敢把法律掛在嘴邊，只會顯得無知」、「平常讀到快吐了，生活真的不會講，除非法律相關梗覺得好笑才會跟同學講」、「一定是剛讀法律的才會這樣，我在事務所工作也沒有律師會這樣講話，律師都是：你再問我要收法律顧問的錢了」。

有網友則表示，「如果我每天都要聽他說，我已經構成民法第幾條第幾條，我最後一定會跟他分手，然後對他說去你的法律，你自己跟他過」、「這種還是趕快放棄，哪天吵架會要你還他送過你所有東西的那種類型」、「我自己是法律系都受不了這種男的，你好厲害」、「遇到這種真的敬而遠之欸，偶爾講一下彼此知道的梗，可以說是生活趣味，但一直講除了賣弄以外真的意義不明」。

律師 分手

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