春節過月逾…嫂嫂傳帳號討「從沒見過的姪女」壓歲錢 人妻氣炸：真是陋習

不少女性成家後，都需面對婆媳、妯娌間的問題，有時礙於維護家庭氣氛不免要忍氣吞聲，有人妻就抱怨為了家庭和諧，不管是關係不好，還是根本沒見過的親戚小孩，過年都要給紅包，沒給還會傳帳號要求補匯，讓她怨氣滿滿直乎「陋習」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨台灣的紅包陋習，不看交情、不看熟悉度，強制要人發紅包，不給還不行，尤其近來發生一件事更是讓她不爽。

她表示，姪女出生已3年，從沒回過娘家，不是說小孩太小不能帶，就是稱疫情嚴重不方便，平時也沒有交流，因此她至今從沒見過姪女本人。不過即使沒見過面，過去二年她看在二哥的面子上，都會匯600元當做孩子的紅包，今年就不想匯了，沒想到春節都過了一個多月，二嫂居然又傳帳號來討紅包錢。

此外，她也抱怨婆婆要求她發紅包給小叔孩子，指出自己小孩從來沒收過小叔紅包，妯娌嫁來五年也沒給過，反倒是自家老公早已發紅包給對方小孩，不解為何自己還要再包。加上妯娌間互動冷淡，對方又愛比較，平時說話「不是酸就是酸」，讓她連10塊錢都不想給！

網友看了也嘖嘖稱奇，「現在的人都很敢」、「我還是第一次聽自己傳帳號叫人包紅包」、「要紅包的人真的厚顏無恥」、「沒看過開口要紅包的，真的開眼界了」、「用討的也太莫名其妙了吧」，不只建議她「不用包」，更表示「既然都不熟了不如就斷了聯絡吧」。

也有人認為「紅包不是陋習」，是對長輩的祝福，也是給孩子一個節慶氣氛，但也建議原PO，若是二嫂沒有包給原PO孩子，直接要她帶孩子來當面領紅包，至於小叔孩子，就在婆婆、甚至全家人面前發紅包，然後直接問婆婆「小叔小嬸要包多少給自己家二個小孩」，直言「他們可以不要臉要紅包，妳就讓他們徹底不要臉」。