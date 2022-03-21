妹子帶男友回家過夜 爸訂「不鎖門家規」驚見這幕大受打擊

雖然家人間感情緊密，但如果不慎被目擊害羞的場面也會很尷尬。一名女網友發文透露，家中有一個「不准鎖門」的家規，爸爸每次進女兒房間都是直接開門，也從來不敲門。最近姐姐帶男友回家過夜，爸爸依然故我無預警開門，沒想到看到「最激情一幕」，讓爸爸大受打擊，連飯都吃不下。

一名女網友在網路論壇「zuvio校園」發文表示，自己的爸爸有一個壞習慣，就是進入兩個女兒的房間從來不會敲門，也不准鎖門，從國中開始，媽媽就認為這習慣很不好，但爸爸總以「我還幫她們洗澡過」的理由推託，害得她和姐姐在房間也不能放鬆，都要光速換掉衣服。

女網友接著說道，近日發生一件很尷尬的事，就是姐姐帶男友回家做羞羞事，她和媽媽都很識相不打擾，唯獨爸爸依然我行我素，結果悲劇了，「我爸和往常一樣啪一聲就把門打開，然後就撞見我姊和男友的全裸現場」，姐姐的男友被嚇傻，當下和爸爸四目相對，噴出了「白色噴泉」，尷尬至極。

女網友尷尬地說，爸爸看見這一幕大受打擊，默默將房門關上，連飯都吃不下，但她也希望經過這次教訓，爸爸可以改掉亂開門的習慣，不然下一個被打擾的就是她，而不是姐姐了。

貼文一出，引發網友討論，「我也是被規定房門不能關，甚至房門的鎖是壞掉的，怕爆」、「好險我都鎖死」、「爸爸真的很不優欸」、「都知道你爸會直接開門了怎麼還會在家裡做？年輕人還是年輕啊，血氣方剛的」。