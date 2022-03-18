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她辭8萬工作到婆家公司領27K 跑廁所孕吐還被婆婆扣4千元

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻抱怨，聽從婆婆建議，婚後辭去月薪8萬工作，到婆家公司工作卻只領2萬7。圖/ingimage
一名人妻抱怨，聽從婆婆建議，婚後辭去月薪8萬工作，到婆家公司工作卻只領2萬7。圖/ingimage

婆婆虛假又愛說謊！」一名人妻抱怨，為了與老公打拚事業，便聽從婆婆的話，辭去月薪8萬的工作，不料竟是場惡夢的開始，不僅時常加班到半夜，還得自掏腰包一家六口的午餐，婆婆卻只給2萬7的薪水，更扯的是，有次她跑去廁所孕吐，婆婆還扣她薪水4千元，直到一年後老公才發現事情的真相。

該名人妻在「靠北婆婆2.0」指出，老公是家中獨子，在家族經營的企業裡工作，婚後婆婆要求她辭去月薪8萬的工作，來家裡公司幫忙，然而原po第一個月的薪水卻只有2萬7，「巫婆說該月是實習，以後會調漲，已經一年多從來沒有漲過！」。

而且老公只要出差，她就必須加班到晚上11點，就連她懷孕跑去廁所孕吐，婆婆還故意扣薪，因此該月的薪水變成2萬3。更誇張的是，平時公司訂午餐，外送6人份包括公婆、大姑、小姑及原po夫妻檔，全都由她買單，婆婆只會回說「都是一家人，這一點飯錢別太計較」。

直到有天，老公意外發現她的薪水單，這才揭開事情的真相，原來婆婆是個雙面人，整天在原po老公面前虛情假意，「我很疼你老婆都捨不得她做事！你老婆很輕鬆等吃免費午餐，一個月還領十萬！媽媽我每天忙」，讓她氣得大罵，「巫婆毒菇就是上班聊天，事情都我做，還沒給加班費，還騙老公飯錢她出的，明明就是我用自己以前存的錢幫婆家買午餐」。

文章曝光，不少人驚呼簡直就像是八點檔的情節，紛紛留言「這樣還待一年，我第二個月沒給八萬我就吿勞動局了！」、「說實話，放棄8萬薪資，回婆家幫忙，妳真傻，存女人自己的錢才是底氣，愛情沒有這麼偉大」、「這麼傻的智商，原來的薪水真的有8萬嗎？」、「入了賊窟！」、「為什麼要跟八萬過不去...放棄八萬放棄外面自由的空氣？」、「實話實說，不要隱瞞，無須委屈自己」。

婆婆 婆媳紛爭

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