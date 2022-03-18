乾柴烈火不復見？調查：2成夫妻肢體曬恩愛已成往事「親抱小孩更多」

【文：武美齡】

婚後有了孩子，你還時常和另一半摟摟抱抱曬恩愛嗎？從情人變家人，感情慢慢變淡了嗎？BabyHome調查發現，近2成夫妻肢體曬恩愛已成往事，反而親抱小孩比較多，乾柴烈火的關係已不復見。

你和另一半是感情火熱的伴侶，還是昇華成住在一起的「室友」？熱戀期間許多情侶常會不自覺的親親、抱抱另一半，這樣的習慣還延續在你的家庭生活中嗎？

BabyHome日前進行線上調查「什麼時候會親親、抱抱你的另一半？」，近3成夫妻最常在「閨房親密時刻」進行，這類伴侶日常生活中較不易展顯肢體恩愛，要等到「關起門來時」火熱互動才上演。

其次，24%表示「早安、晚安，隨時都可以親親抱抱！」，不吝於在生活中用實際肢體語言讓對方直接感受到自己的愛意，放閃指數頗高。第三名則為18%「出門、出差，分開時」，雖然親抱頻率不比「隨時都可以」高，但夫妻好感情同樣表露無遺。

值得一提的是，本次調查也發現有16%的夫妻之間已經「很少親親抱抱，都是親抱小孩比較多」，或許因生活中育兒教養的疲勞、柴米油鹽瑣事而忽略了經營伴侶關係，提醒別忘了結婚時的初衷，撥點時間關心對方，重拾熱戀期的快樂。此外，也有12%是在「吵架和好後、歡喜慶祝時」才會親抱另一半，親吻擁抱似乎已成為夫妻間儀式感的一環。

婚姻越趨平淡是必然？名人3招學起來，甜蜜度回升！

1.侯昌明的夫妻保鮮劑：言語調戲不能少

夫妻感情要甜蜜，侯昌明認為一定要有一個人主動去做，像外出時他三不五時會對老婆展現大男人的浪漫：「我現在手好閒喔！妳手插在口袋幹嘛？還不拿出來給我牽一下。」他說雖然老婆可能會罵他幼稚，但其實心裡很開心，類似的對話也會在日常生活中不斷上演。

2.季芹&王仁甫：關注彼此興趣，睡前聊聊天

王仁甫和老婆認識到現在超過20年，可是每天晚上洗澡、睡覺時，兩人都會不停聊天，還會彼此互問：奇怪，我們到底哪來那麼多話好聊呀？季芹經過一整天的訪問後，聲音已沙啞，還想著自己回家後一定一個字都不想再說，沒想到兩人躺在床上，還是持續聊天到深夜兩點半，直到彼此安靜、進入夢鄉。

而季芹迷烘焙，儘管王仁甫幫不上忙，卻會在一旁陪著聊天；或是當王仁甫看電視時，就算不是季芹愛看的節目，季芹也會陪著聊天。十年前當王仁甫開始瘋露營時，季芹曾經心有抗拒，可是看到王仁甫一頭熱，也就陪著試試看，後來看到孩子在野外營地的笑容與快樂，讓季芹覺得「太值得了！」從此帶孩子露營成為兩人共同嗜好。

3.郭彥均：不要為了孩子而犧牲夫妻的感情

郭彥均認為孩子真正依賴父母的時間可能只有十五年，甚至更短，「我們不應該為了孩子，犧牲夫妻的感情，只有另一半是陪自己走到人生終點的人。」一段感情要經營得長久，他也建議夫妻不要試圖去改變對方，「人很容易因為擁有了之後就變得很貪心，開始會慢慢去要求對方要變成自己期望的樣子，但是當初愛上的時候，對方是沒有這些條件的，那麼這些要求不是很殘忍嗎？」

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