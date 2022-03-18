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媳請育嬰假婆婆怨「兒養家太辛苦」 小姑一番話網讚爆
「最近被自己女兒點破，才發現我差點變成大家口中的巫婆。」有位婆婆在網上懺悔，媳婦想請育嬰假，她擔心兒子養家太辛苦，告訴媳婦「要會想」，直到女兒一番話才點醒她學會「換位思考」，不要對小夫妻下指導棋。
原PO在臉書社團靠北婆婆2.0發文，說她跟兒子媳婦同住，平常相處沒什麼問題。媳婦近日說要請育嬰留職停薪帶小孩，她第一個想法是「天啊！這樣我兒子一人賺錢養全家，很辛苦很可憐」，於是婆婆告訴媳婦「只剩一個人賺錢很辛苦，要體諒老公，不能隨便就留職停薪，要會想」，媳婦當下臉色有變，但沒說什麼就回房間了。
原PO女兒勸媽媽「不要在媳婦面前說這種話，身為媳婦聽到很不爽」。女兒也正在留停帶小孩，她以自己為例，如果女兒的婆婆說同樣的話，問媽媽會怎麼想。原PO馬上爆氣：「親家母未免也太差勁，我女兒是犧牲自己的職涯來帶小孩，雖然沒有收入，但是對家庭的付出只有多沒有少，憑什麼說我女兒不會想！」女兒趁機教育她，「妳的媳婦也是別人家女兒，要留停他們夫妻有共識就好，妳不用出意見。」
原PO聽完女兒的話有了新體悟，現在兒子媳婦他們有自己的生活跟想法，不需要下指導棋，「雖然身為媽媽心疼自己孩子，要做一個旁觀者真的很困難，但我努力的學習中」。
網友大讚，「這什麼仙女小姑」、「懂得換位思考的婆婆才是好的」、「這篇超推，全天下的婆婆都該看看」、「難得的好小姑」、「妳超讚，妳女兒也讚」、「只能說別人的婆婆總是不會讓人失望」、「謝謝妳的女兒讓妳上了一課，謝謝妳願意出來呼籲婆婆們應該怎麼做」、「婆婆的反省文..知錯能改後一定能成為好婆婆的」。
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