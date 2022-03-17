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40歲單身弟存款破千萬、姊卻喊「還好他沒結婚害人」 真相超辛酸

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友的媽媽重男輕女，平常不讓兒子做家事，房子、財產卻打算全部分給兒子。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
女網友的媽媽重男輕女，平常不讓兒子做家事，房子、財產卻打算全部分給兒子。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

「有時候慶幸我弟沒結婚，不然真的是會害別人。」有位女網友在臉書社團靠北婆婆2.0發文，說媽媽重男輕女，40多歲的弟弟住家裡沒車貸、沒房貸，存款近千萬，經濟堪稱優渥，平常卻什麼家事都不做。媽媽分給出嫁的2個女兒各50萬元定存，並告訴她們，房子、遺產都是弟弟的，姊姊們不能分。

原PO媽媽堅持「男生不能做家事」，所以從小家事就由2個姊姊和媽媽包辦，弟弟至今吃完消夜只會把餐具堆水槽，從不順手洗碗。老媽跟原PO抱怨，她告訴媽媽：「這是妳自己造成的，怪不了別人」。

原PO連生兩個女兒，公婆都很開心，反而是自己媽媽不斷嫌棄「又是女兒」，勸她繼續生男的。媽媽甚至當著兩個孫女面說她們只是「外孫」，比起來更希望抱「內孫」，兩個孫女後來也跟外婆不很親。

原PO表示，她並不是在意媽媽分給她多少錢，只是覺得太不公平。原PO更慶幸弟弟沒結婚，不然有這樣重男輕女的婆家，媳婦應該受不了。甚至明明和娘家住很近，原PO也不想常回去，不想聽媽媽碎念嫌東嫌西。

網友勸她看開，「無法改變父母，只能停止對他們的期望...把精神放在自己的新家庭上，那才是妳期待幸福的地方」、「如果少見面心理會舒坦，那就這樣做」、「妳自己回去受罪就算了，別勉強女兒回去聽阿嬤碎念了」、「同感！回娘家2分鐘就到了，就是不會想回去」、「靠自己吧！妳至少有50萬，我連50元都沒有」。

也有人覺得媽媽未來會自食苦果，「只能說媽媽自己有失公平，怨不得別人這樣對她」、「跟我媽很像，爸爸過世時，媽媽說沒有女兒在分財產的...姐姐以前上班的薪水都要上繳，煮飯家事都有她的份，但說到要分遺產就變成好像在覬覦家裡的財產」、「傳統觀念很恐怖的」、「你娘家父母這樣偏坦弟弟，太讓當女兒的心痛了！」。

結婚 阿嬤 遺產

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「有時候慶幸我弟沒結婚，不然真的是會害別人。」有位女網友在臉書社團靠北婆婆2.0發文，說自己媽媽重男輕女，40多歲的弟弟住家裡沒車貸、沒房貸，存款近千萬，卻什麼家事都不做。媽媽分給出嫁的2個女兒各50萬元定存，並告訴她們，未來房子、遺產都是兒子的，女兒不能分。

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