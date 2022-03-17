天菜男友交往曝怪癖！隨身攜帶吸管到處吸 網傻眼：蚊子嗎

不少人會抱怨對象在戀愛前後有落差，或是本性曝露等，近日有女大生表示，剛交往的天菜男友本以為是完美情人，沒想到他私下有奇怪癖好，她履次要求改善卻沒有用，讓她糾結到底要放寬心包容這個「唯一缺點」，還是乾脆點分手不要浪費彼此時間。

女大生在學生論壇Dcard上發文傾訴煩惱，最近她交了男友，男友不僅帥、聲音溫柔、還是學霸，對女生也很貼心，交往前每次看到他都覺得超級心動。交往後才知道，男友有一隻「萬惡吸管」，使用多年，不管什麼都可以拿來吸。

她指出男友這隻塑膠吸管已經「養了5年」，不管是點心的流心內餡還是切成小粒的魚肉，都會拿來吸，沒事也會拿來吸空氣、吸辦公桌，甚至吸他養的貓，想事情也一定要咬著吸管，然而多次使用卻不一定會清洗，讓她總覺得吸管臭臭的。

她認為可以體諒有人會離不開自己的臭臭小被被，所以她要求男友不管吸完什麼東西都洗潄口，可惜男友總是會忘記，兩人也因此多次吵架，讓她十分糾結是否要依男友要求，再體諒一點包容他這個唯一缺點，還是趕快結束戀情。

由於癖好特殊，該文吸引眾多網友回應，紛紛發表感想「好獵奇」、「太奇葩了」、「好噁喔，不管長怎樣我都不行」、「那個真的衛生問題而已」、「現實總是比網路更曲折離奇」、「上輩子是蚊子嗎」，也有人建議幫男友換吸管、換成便於清洗的環保吸管、送他洗吸管的刷子等等。

有網友認為要女大生好好想清楚，「想想多年之後，熱戀期過了之後還能不能包容，不然只會越看越討厭」、「如果要長久一起生活就真該考慮清楚，或者你可以多買一些他最喜歡吸的食物，可能就比較不會去吸其他奇怪的東西了」，有人則覺得小癖好無傷大雅，「小毛病而已別放生，每個人都有自己的怪癖，暇不掩瑜」。