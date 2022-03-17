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人妻崩潰：老公打電動不愛洗澡好臭 網友一面倒勸離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友抱怨老公不愛洗澡，氣到她想離婚，圖為示意圖。圖片來源/ingimage
有位網友抱怨老公不愛洗澡，氣到她想離婚，圖為示意圖。圖片來源/ingimage

一段婚姻有很多事情需要磨合，生活習慣也是大問題。有位人妻在臉書社團靠北婚姻2.0抱怨，說結婚快兩年，最近老公突然變得不愛洗澡，早上出門前會洗，但晚上回家卻不願意洗澡。房間充斥著一整天的汗味、食物味，「溝通很多次，本來還會聽，現在完全我行我素。」她認為，家裡還有小寶寶，老公本來就該洗臉刷牙洗澡完再睡覺，是對家人的尊重。

太太說，結婚像被詐騙，老公連洗澡都要人催，性生活也不協調，「以前那個乾淨的老公跑去哪裡了？半夜會起來玩遊戲補藥水、補血，為什麼不能洗個澡？」太太很崩潰，「覺得好噁心，也覺得影響我的情緒，為什麼連洗澡這種小事也要我管，我不是你媽唉，除了玩遊戲到底還會什麼？！」太太說轉頭聞到老公味道都想吐，甚至想離婚

網友感同身受，「從文字中可以感受到崩潰，胎勾鬼要請道士來收」、「完全就是不能接受，我真的會崩潰直接離婚」、「我也不能理解，只有出門前洗澡，晚上回家不洗澡是什麼道理」、「而且現在疫情嚴重，下班回到家應該第一件事先洗澡，不愛乾淨真的會影響性生活」、「你的文字散發著味道啊」、「我老公是不刷牙」。

有人提出解決之道，「如果他只願意一天洗一次，那就跟他談談能不能改成晚上下班後洗，而不是早上出門前洗」、「我肯定分房睡，但這是不好的開始」、「中遊戲的毒啦…必須勒戒才可以」。

不少網友勸離，「快離婚吧！髒又臭真的無法一起睡，更何況生活、經濟都無建設性！」、「不愛洗澡真的沒辦法一起生活，他只適合獨居」、「現在就這樣 以後還得了！長痛不如短痛」、「跟沉迷玩遊戲的男人結婚要三思啊，後果自負」、「趕快離，這種髒東西」。

離婚 疫情 電玩

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