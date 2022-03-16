時薪2千5徵女友！他要求「跩+不禮貌」 背後原因超心碎

人到了「適婚年齡」，多少都會面臨家中長輩催婚的壓力。一名男網友在社群平台公開徵「一日女友」，不僅會支付2,500元的超高時薪，唯一要求的條件竟是「要跩+不禮貌」，吸引大批網友踴躍報名，卻也意外釣出背後「害怕說出口」的辛酸。

原PO昨（15日）透過臉書公開社團「偏門工作」發文，表明想徵求一名女性當他的「一日女友」，於今（16日）晚間陪他回家與家人吃飯。原PO表示，跟他回家吃飯只有一個請求，就是盡可能表現出「不禮貌和不尊重」，讓家人誤以為自己喜歡的都是這類型的女性友人，希望可以打消長輩催婚的念頭。原PO坦承，之所以會想要這麼做，是因為「其實我是喜歡男的」。

貼文一出，短短不到一天就吸引上千名網友按讚討論，「我來」、「是時候開始第一份工作了」、「現在的傳播妹一天日薪1500，2500很高耶」、「這樣的薪資，我可以在你家又跩又不禮貌八小時」、「我要報名，要多沒禮貌都可以客製化」、「這招果然厲害，可擔任女友的一個接一個浮現」、「我可以又跩又不禮貌，而且我還有加分功能『我已婚』」。

不過也有網友心疼原PO無法跨出第一步、勇於向家人出櫃的窘境，因此建議原PO「你要不要考慮一下直接帶男的回家比較容易？」、「還是你給我錢，我去跟你的家人說明真相」。也有人勸原PO把辛苦錢省下來，「假裝有約女友回家，當天再騙家人說約了，但是女友放鴿子直接不到就好了啊」！