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理工男徵女友「學歷薪水不限」網看條件狂酸：第一點你就做不到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男大生在Dcard寫出自己理想女友的條件，卻遭許多網友狂酸。 圖／ingimage
一名男大生在Dcard寫出自己理想女友的條件，卻遭許多網友狂酸。 圖／ingimage

台灣年輕人晚婚現象越來越普遍，也有許多人選擇不婚不生，單身人口也隨之攀升。近日有一名21歲理工男，自稱年薪70萬沒問題，開出了10大條件徵女友，但卻處處撞牆，讓他好奇「這樣要求會太多嗎？」，網友看了也大酸「夢裡什麼都有」。

一名男大學生在「Dcard」發文尋找理想女友，自己身高171公分，21歲目前大三，學校為台清交成其中一間，科系為理工科但非電資系，年薪70萬以上不困難，個性好又體貼，本身也會穿搭，家裡背景正常有一棟房子，結婚後可以搬出去，平常也會帶女友出去玩，目前交過兩任。

而原po也列出理想女友的條件，希望身高減掉體重大於110，身高介於152公分到165公分之間，年齡小於21歲，長相順眼會穿搭，個性溫柔，可愛類型優先，沒有不良嗜好，家庭背景正常，沒有不正當負債，會為另一半著想，學歷薪水工作不限，好奇「這樣要求會太多嗎？」。

不少人看了條件傻眼留言，「倒是挺會畫大餅的」、「正妹，結案」、「第一點你自己就做不到要求個？」、「結婚搬出去是非常非常基本的事，拿來當優勢條件是怎樣」、「夢裡什麼都有」、「你會這樣發文問，那就是開太高，因為如果沒有開太高，你應該有很多理想對象可以挑」、「說到底就是要好看講一堆」。

但也有人認為，「我覺得蠻普通的啊，應該不難」、「覺得條件不難找」、「不會太高啊，條件這種東西本來就一個願打一個願挨」、「不會啊，知道自己要什麼很好」、「還好，一定交得到的」、「沒問題，反正找不到條件自然會下調」。

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