醫生想婚卻遭女友冷酸「存款沒一千萬」 網勸：快分手

與伴侶結婚與買房是一件人生大事，也需要兩者同意並一起付出，不過有一名網友最近就很苦惱地分享，他是28歲的醫生，希望可以與女友結婚並買房，但女友不僅轉移話題甚至嫌他存款不足一千萬。

原PO在Dcard上以「討論到結婚，女友卻嫌我存款太少」為題分享，他是一位28歲的醫生，希望可以和交往兩年多的女友結婚與買房，但在和女友談論相關事務時，女友表示想住台北，他說負擔不起一千多萬的台北房子，女友竟回「嗄？你存款沒有一千萬？」

他表示當下聽到很傷人，但不知道怎麼回答，便說大概一百多萬左右但會努力賺，女友之後就轉移話題，從此也沒再討論買房與結婚的事了，其實他女友家裡經濟不錯，沒讓她吃過苦，也沒有學貸、打工或房租，所以也不懂怎麼理財與記帳，每次教她理財與投資等方法，她都覺得很煩、很複雜，甚至直接說不想聽。

他不知道要怎麼讓女友理解在台北買房靠他自己很難，需要一起努力、共同負擔，「不然台北房價真的負擔不起呀！我很怕直接講事實會讓女生不舒服」。

網友紛紛留言，「28歲年輕人存款有一千萬，我會先懷疑他做黑的」、「我31歲也沒有一千萬」、「你不生氣嗎？你們婚後要一起住的房子，她竟然要你一個人負擔？這合理嗎？你還在想怎麼表達才不會讓她不舒服？」、「他把你當成ATM在交往了吧」、「這樣的女生真的不要繼續交往了」。