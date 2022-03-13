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男友每天跟室友一起洗澡睡覺 她崩潰：正常嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，她男友跟室友「每天」都在同一間浴室一起洗澡聊天，還會互相等對方下課回宿舍再一起洗澡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，她男友跟室友「每天」都在同一間浴室一起洗澡聊天，還會互相等對方下課回宿舍再一起洗澡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

好朋友之間原本就是興趣相投且無話不談，但也因為各自的個性或背景等關係，而有不同的相處模式。有一名女網友近日就分享她男友與室友每天一起洗澡，睡覺也睡同一張床，讓她不禁詢問「這樣是正常的嗎？」

原PO在Dcard上以「男生之間每天都一起洗澡正常嗎」為題分享，她男友跟室友「每天」都在同一間浴室一起洗澡聊天，還會互相等對方下課回宿舍再一起洗澡，她男友認為因為他們關係很好才可以如此坦誠相見。

她說，原本並沒有很介意，因為很確定男友跟他朋友都是直男，「都是愛看大奶妹的那種」，認為偶爾一起洗澡也還好，但她後來才知道他們是「每天刻意一起洗」平常也是睡同一張床。

網友紛紛留言，「荒謬到好笑」、「就算是直男，每天刻意一起洗也超怪吧？又不是要省水」、「妳怎麼確定他們是直男，說不定是雙？」、「看個性吧，我就不敢跟別人一起洗澡」、「以為是在當兵嗎？」、「特殊情況一起洗有看過，每天都一起洗又一起睡還真的沒有，妳應該是煙霧彈」、「所以妳在怕他朋友搶走你男友嗎？」

也有一名男網友表示，「我們在學校就是一次數十人一起洗澡，反正理論上別人有的我都有，我有的別人也有，畢業之後唯一會懷念在學時期的事就是在浴室跟大家一起洗澡開心聊天的時光」、「都說雙方都直的話，應該就沒什麼關係了吧」、「在日本看到不想看，台灣其實各地都有溫泉澡堂喔」、「女生一起洗澡就不噁喔？」、「也想太多，要是真的有鬼他才不會讓你知道」。

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