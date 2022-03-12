其實就是不愛了？盤點2021年度熱議前十大分手理由

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「分手理由」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的一段關係結束的理由有哪些。

分手的理由五花八門，無論是什麼，都令不少人天天以淚洗面，而2021年最受熱議的分手理由又有哪些呢？現在就藉著我們的整理，一起來看看這次的心碎特輯吧！

「劈腿」傷痛最難熬 對方家人嫌棄導致分手好無奈

觀察分手理由的相關討論發現，位居聲量第一的就屬最讓人無法接受的「劈腿」，有網友提問到「有人是被劈腿分手的嗎？」，吸引許多過來人分享自身的悲痛經歷，如「我們都拍完婚紗了，然後他跑去跟別人結婚」、「發現男友劈腿分手後，結果才發現我竟然是小三」等等，各式各樣的故事也讓網友感嘆，真的要先培養看清楚一個人的能力。

熱議TOP 10分手理由網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「外貌」居然也是不少人「被分手」的熱門原因之一，許多民眾提到「前任說我太胖，帶出去沒面子，於是就分手了」、「說我單眼皮不好看跟我分手，既然一開始不能接受幹嘛交往？」等，種種理由也被網友總結「真的不愛了，什麼都是理由」，表示不需要因此而失去對自己的信心，保持自信一定會找到真正適合的那個人。

至於「性生活」方面，許多人提到頻率、情趣不一等等，時間長久下來無法磨合，最終只好分手的情況，其中過來人就說到「性生活不是唯一，但絕對也是感情關係中很重要的一部份」，直言若真的不適合，還是儘早分手對彼此都好。

「感情冷淡」、「遠距離」、「前任」、「異性關係」等相處上甚至是有他人介入的問題，也是許多情侶最終選擇離開彼此的原因之一，就有網友提到「因為疫情無法見面，感情也越來越淡」、「真的不要相信有另一半跟異性有純友誼，我就是這樣分手的」。

而「金錢觀」不合、沒有「上進心」等現實層面的問題，也是不少人心灰意冷為感情畫下句點的理由，網友就提到「勤儉很好，可是每餐都要去計較一、兩百塊，久了真的很煩」、「看到另一半遲遲沒有進步，雖然提分手很殘忍，但還是必須狠下心」等；也有人分享因「家人反對」而無奈分手的經驗，像是「媽媽覺得男友長太兇，超瞎」、「家境比較差一點，被對方家長嫌棄」等，引起一片譁然。最後網友也紛紛建議還在交往中的情侶，應該要溝通才可以了解問題並解決，兩個人相愛不易，不需要因為一些還有機會解決的理由就無奈放棄。

分手後或許會有一段時間傷心失落，但最重要的還是從中了解彼此的問題，收拾好情緒後，將這段感情經歷化作自己的養分，重新迎接新的旅程。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》