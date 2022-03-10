快訊

大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

男友錄取台積電但她去拜訪遭對方父母洗臉 網評：分得好

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友指控男友在自己被洗臉時，完全不出面解圍。 示意圖／ingimage
女網友指控男友在自己被洗臉時，完全不出面解圍。 示意圖／ingimage

日前有名女網友抱怨，男友剛考上台積電，自己卻被對方家人高姿態洗臉，暗指她低薪沒前途，而男友不但沒解圍，在女網友家人面前也不禮貌，因此見完面後她隨即提出分手，內心極為舒暢，「第一次見面就會洗臉別人，萬一結婚還得了」。

女網友在Dcard描述，男友面試上台積電之際，對方爸爸就肉搜到她的社群帳號，並私訊傳錄取通知。她接著指出交往半年拜訪男方家前，不靠譜的男友不僅沒幫忙提供家人的口味喜好，讓她方便準備伴手禮，還一直打槍她的提案。

等到吃午餐時，對方父母誤會原PO的工作是門市推銷員，所以在言談間嫌棄她學歷，並吹捧自家空姐女兒的經歷，男友則在一旁埋頭猛吃，默不作聲，事後也只回應「父母就不懂」，讓原PO氣喊「爸媽不懂就可以洗臉別人的小孩嗎？到底有多沒禮貌？」此外，對方爸爸還繼續私訊「想當阿公」、「要不要去南部提親」、「妳去兒子的城市找輕鬆工作」等等，讓原PO不堪其擾索性直接封鎖。

女網友表示，男方家人在聚會時當面洗臉她，令她相當難堪。示意圖／ingimage
女網友表示，男方家人在聚會時當面洗臉她，令她相當難堪。示意圖／ingimage

壓倒駱駝的最後一根稻草則是在女方家的一頓飯。原PO表示，男友沒帶伴手禮就算了，看到她父母也不打招呼、聊天句點別人，「我妹跟她老公都覺得怎麼會有這麼難聊的人，一臉臭臉勉強好像是被逼來吃飯一樣」，原PO的耐性最終被磨光，不久便與對方分手。

原PO澄清其實自己大學學歷比男友好，也有讀研究所，工作同樣很認真，且交往期間的花費皆為AA制，「甚至我遠距離坐高鐵去找他，他還不想幫我出一半車費」，絲毫不佔男友便宜，想不到卻被對方父母得寸進尺。

文章曝光，網友一面倒支持她的決定，「恭喜分手，沒禮貌不會看人臉色的一家很不行」、「恭喜妳人生有了新選擇」、「很明顯男友日後無法解決婆媳問題，在家也沒有話語權」，也有其他網友分享自己的經驗，「我有遇過這種人，習慣性的用強勢態度對人，未必討厭妳，但地位一定要比妳高，相處下來真的很辛苦」、「我男友的媽媽跟男友溝通的時候，會用『那個女人』來稱呼我」。

Dcard 台積電 父母

延伸閱讀

小二國語作業「摩天輪」難倒媽 看到樂器單直接放棄

薪資條莫名被扣2400元 主管堅持「遲到30分鐘扣3天錢」

麥當勞撤出俄羅斯 居民雪夜中排起長龍買「最後一次」

單人吃壽喜燒加收200元清潔費 他悲喊：一個人怎麼了嗎

相關新聞

一天200還能存！她發現老公2萬私房錢 氣砍半零用錢網罵翻

不少人在結婚後因為要支付家庭開銷，難有自己的「私人財產」，因此都會偷偷存了私房錢來備用。一名人妻PO文抱怨每天給老公200元零用錢，沒想到竟還能偷存了2萬元私房錢，讓她忍不住酸說「明天開始改給他一天100就好了」，沒想到不少人反而力挺老公，認為原PO不給基本的尊重。

男友錄取台積電但她去拜訪遭對方父母洗臉 網評：分得好

日前有名女網友抱怨，男友剛考上台積電，自己卻被對方家人高姿態洗臉，暗指她低薪沒前途，而男友不但沒解圍，在女網友家人面前也不禮貌，因此見完面後她隨即提出分手，內心極為舒暢，「第一次見面就會洗臉別人，萬一結婚還得了」。

【我見我思】晴子／本業

歷經疫情肆虐，一輩子沒想過的防疫措施在真實裡上演，從神經緊繃到焦慮無力，再慢慢學著進入防疫新生活，一切尚在調適，新聞裡的...

【心情點滴】李月瑛／我行，我真行

退休後常走山林練腳力，將之當作健身房，期許自己每星期至少走一次古道或郊山。

【柳暗花明】姜鵬珠／超人老師的歡喜居

好不容易等到連假，起個大早趕往山區新買的小屋，只想喘口氣好好休息。但打開大門，乍見院子的石階上鋪滿厚厚青苔和黑泥，九重葛...

大S與具俊曄台韓「遠距結婚」相對容易 特定國家很複雜

大S徐熙媛人不在韓國，卻能完成韓國結婚登記，嫁給20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，引發各界熱議。雖然號稱完成結婚登記，但這段跨國婚姻在台灣，只能說兩人的婚只結了一半，而且程序相對寬鬆，因為國人若是要跟外交部公告的特定國家配偶結婚，可能就沒這麼容易了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。