男友錄取台積電但她去拜訪遭對方父母洗臉 網評：分得好

日前有名女網友抱怨，男友剛考上台積電，自己卻被對方家人高姿態洗臉，暗指她低薪沒前途，而男友不但沒解圍，在女網友家人面前也不禮貌，因此見完面後她隨即提出分手，內心極為舒暢，「第一次見面就會洗臉別人，萬一結婚還得了」。

女網友在Dcard描述，男友面試上台積電之際，對方爸爸就肉搜到她的社群帳號，並私訊傳錄取通知。她接著指出交往半年拜訪男方家前，不靠譜的男友不僅沒幫忙提供家人的口味喜好，讓她方便準備伴手禮，還一直打槍她的提案。

等到吃午餐時，對方父母誤會原PO的工作是門市推銷員，所以在言談間嫌棄她學歷，並吹捧自家空姐女兒的經歷，男友則在一旁埋頭猛吃，默不作聲，事後也只回應「父母就不懂」，讓原PO氣喊「爸媽不懂就可以洗臉別人的小孩嗎？到底有多沒禮貌？」此外，對方爸爸還繼續私訊「想當阿公」、「要不要去南部提親」、「妳去兒子的城市找輕鬆工作」等等，讓原PO不堪其擾索性直接封鎖。

女網友表示，男方家人在聚會時當面洗臉她，令她相當難堪。示意圖／ingimage

壓倒駱駝的最後一根稻草則是在女方家的一頓飯。原PO表示，男友沒帶伴手禮就算了，看到她父母也不打招呼、聊天句點別人，「我妹跟她老公都覺得怎麼會有這麼難聊的人，一臉臭臉勉強好像是被逼來吃飯一樣」，原PO的耐性最終被磨光，不久便與對方分手。

原PO澄清其實自己大學學歷比男友好，也有讀研究所，工作同樣很認真，且交往期間的花費皆為AA制，「甚至我遠距離坐高鐵去找他，他還不想幫我出一半車費」，絲毫不佔男友便宜，想不到卻被對方父母得寸進尺。

文章曝光，網友一面倒支持她的決定，「恭喜分手，沒禮貌不會看人臉色的一家很不行」、「恭喜妳人生有了新選擇」、「很明顯男友日後無法解決婆媳問題，在家也沒有話語權」，也有其他網友分享自己的經驗，「我有遇過這種人，習慣性的用強勢態度對人，未必討厭妳，但地位一定要比妳高，相處下來真的很辛苦」、「我男友的媽媽跟男友溝通的時候，會用『那個女人』來稱呼我」。