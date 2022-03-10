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一天200還能存！她發現老公2萬私房錢 氣砍半零用錢網罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人都有藏私房錢的經驗，但要如何藏就考驗智慧了。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人都有藏私房錢的經驗，但要如何藏就考驗智慧了。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人在結婚後因為要支付家庭開銷，難有自己的「私人財產」，因此都會偷偷存了私房錢來備用。一名人妻PO文抱怨每天給老公200元零用錢，沒想到竟還能偷存了2萬元私房錢，讓她忍不住酸說「明天開始改給他一天100就好了」，沒想到不少人反而力挺老公，認為原PO不給基本的尊重。

這名人妻在「匿名公社」貼文寫道，日前她到儲藏室拿電風扇時，意外發現老公的私房錢，數一數竟然有2萬元，讓她氣得全部沒收，再帶孩子出去大吃一頓。晚上老公下班回到家後，孩子不知道跑去跟他說了什麼，老公隨即要原PO把他的私房錢交出來，「我怎麼可能會還他，男人有錢就會做怪」。

原PO說每天都給老公200元零用錢，怎麼存也不可能存到2萬，「我都沒質疑他錢哪裡來的，他好意思哭哭啼啼的說我太過分，孩子在旁邊就不覺得丟臉嗎？」眼看原PO不歸還私房錢，老公氣得開車出門，不交代去向也不接電話，讓她酸說「身上沒錢我看他能去哪？」

貼文一出，言論一面倒地力挺原PO老公，「他自己存的為什麼要佔為己有！我不是正義魔人，但非常同情可憐妳的老公」、「我允許我老公有私房錢，妳基本的尊重都沒，真心覺得妳老公很可憐」、「說不定他存錢給妳驚喜，然後妳就全部收走了，然後再抱怨老公不給驚喜不送禮物」、「說不定這筆錢在突然急用時是救命錢」、「我老公的私房錢有7位數，基本尊重很重要吧」。

事後原PO留言回擊鄉民的留言，「一天200原來還可以存錢，那我明天開始改給他一天100就好了，反正夠花。還有他已經回家了，只說出去走走而已。一些正義魔人也不要太激烈，我就不信你們的老婆會允許你藏私房錢，呵呵！」

私房錢

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