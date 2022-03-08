他欲住岳父母買的房卻被嫌入贅 網怨：傳統觀念值多少？

隨著時代漸趨開放及平等，現在婚後住所須經當事雙方同意，不過有時仍受傳統觀念影響。日前有名男網友在PTT分析指出，與太太同住岳父母所買的房最符合目前的要求，但家裡長輩生性保守，讓他不知該如何是好，只得上網求助眾人意見。底下網友則是一面倒支持原PO的選擇。

來自屏東、身為獨子的男網友自述，出生彰化的太太雖答應南下住高雄，讓他可照顧家裡又保持一定距離，然高雄房價過高，又不想讓育兒空間屈就，因此有意改住在岳父母買在彰化的一間四房全新電梯大樓。然而，家裡長輩認為此舉是入贅，「我如果執意要去彰化可能會造成家庭革命」，讓男網友實在難以下定決心。

多數網友認為男網友應踩穩立場，「家庭革命會怎樣？就革命啊，嘴巴長在人家身上，但日子是你在過」、「反正你住外面，怕什麼革命」、「他們不答應又怎樣？你們就放棄新房子不住嗎？都幾歲了還分不清楚輕重？」、「傳統值多少錢？拿不出錢幫忙買房可以閉嘴嗎？」、「如果要生小孩，真的少房貸少很多壓力」、「你跟你小孩的未來VS你家裡長輩的未來，這有很難決定？」。

有人也提出建議，「回家跟你爸媽說，感謝好老婆幫忙出錢，幫忙買房（以後還要辛苦生孩子），讓你們現在不必擔心錢，可以安心生孩子，可以讓他們抱孫子」、「詳列住高雄跟彰化的每月固定支出跟優缺點，用現實面溝通比較實在」。