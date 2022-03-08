準婆家「3間廁所」不外借意外成警訊 她婚後得知真相超崩潰

「這個資訊量也太大了！」一名女網友表示，她與老公交往前，曾到男方舊家拜訪，當時她突然尿急，但婆婆卻要她到隔壁市場借廁所。然而，當時她並沒發現這其實是個嚴重警訊，是直到倆人結婚後才發現驚人真相。

該名女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上抱怨，因為自己懷孕所以和老公閃婚，卻在婚後發現老公一家人對「髒亂」的忍耐接受度極大，不是分不清楚乾淨、髒亂，而是明知環境髒亂但卻無所謂。

她回憶起婚前，有次到男方市區的舊家拜訪，臨時尿急，結果婆婆卻要她去隔壁市場的廁所上，起初她並未多想，直到去了老公另個郊區舊家時才恍然大悟。當時她剛好又尿急，結果家中明明有三間廁所，卻沒有一間能用，眼見浴室「又髒又舊，馬桶每個卡厚厚黑垢」，嚇得她趕緊要老公載她去公廁。

事後，她詢問廁所為何不能使用，才得知原來問題出在馬桶不能沖，因為只要一沖水就會漲起來，至於為何不修理，則是因為男方的父母認為「反正以後不會住這裡，就不修了」。

之後她因緣際會下又去了市區的舊家，由於那次是市場的公廁門壞了，她只好借用家中的廁所，沒想到「那個坐式馬桶真的不能稱之為馬桶了」，不僅沒有座墊，甚至連水箱也沒有。

老公則解釋，「我國中的時候坐墊長香菇了，就被丟掉了」，聽完這番話讓原po忍不住驚呼「這個資訊量也太大了！國中？香菇？沒買新的裝？」，實際上老公家並不缺錢，時常是幾萬、幾萬塊在花，但偏偏就是捨不得換新馬通，但誇張的還不止如此，老公還曾分享過自己的童年回憶，例如小時候頭皮被老鼠咬醒、半夜會聽到老鼠跑過天花板的聲音等，髒亂環境全讓她刷新三觀。

婚後她與老公搬進公婆所謂的新家，也就是傳說中有「正常馬桶的新居」，然而一打開門，一樓卻有如被炸過般，小叔甚至像個流浪漢似的，躺在壞掉的沙發上，周圍則是散落一地的紙袋、垃圾。由於環境太過髒亂，也難以收拾，因此公公每次都直接將東西丟到２樓房間，打算眼不見為淨。

另外，「新家」的廚房堆有滿滿垃圾，水槽內也是堆滿碗筷、鍋子，來到重頭戲「廁所」，地板不但又黃又臭，一看就知道沒人刷過，非常髒亂。看到小叔的行徑，她難掩傻眼的表情，此時婆婆便跳出來緩頰說，「呵呵，小孩子不懂事嘛～」，聽完這番話令她更傻眼，小叔都27歲、當英文老師了，到底哪裡是小孩子？不過原po想了又想，也不禁感嘆就是因為父母骯髒，小孩才會這麼髒，「髒亂又溺愛子女的婆婆，真是髒出新高度了。」

文章曝光，不少人聽完原po的敘述都驚呆了，「真心媲美狄卡的共用浴巾耶，就只差沒有照片而已了」、「這樣的家庭，妳也能嫁，妳的耐受力也無限高，佩服」、「妳才是奇葩，這樣的家庭也敢嫁」、「我開眼界了，果然一山還有一山高」、「媽啊！好像在看鬼故事」、「在電腦前彷彿都聞到味道......妳描述的好真實感」、「夭壽，這是最近一篇最無法接受的家庭」。