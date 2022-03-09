媽媽家中CEO「8成掌家庭經濟大權」最憂孩子未來淪陷「魔王級」慘況

【文：武美齡】

媽媽除了是孩子的育兒教養首席官，更是家中的CEO，據BabyHome寶貝家庭親子網調查，8成媽媽掌控家中支配金錢大權，但面對理財卻有3成表示「忙到沒時間研究」，更擔心孩子未來淪陷「魔王級」慘況，為讓媽媽面對理財不再擔心害怕，BabyHome特別選在3/8婦女節舉辦「富媽媽養成班」論壇，財經專家郭莉芳、馬哈老師、季芹與佩甄大方分享女人打造小金庫及理財祕招。

8成媽掌經濟大權，7成家庭仍為經濟問題燒腦

為了解家庭經濟現況，BabyHome日前舉辦「現代媽咪理財觀大調查」，針對嬰幼兒保險、理財投資、理財教養三大主題進行深度訪查。據統計，8成媽媽掌控家中支配金錢大權，面對上有長輩、下有兒女的龐大花費，53%的家庭收支「剛剛好打平」、24%嘆「不夠用」，以及23%表示「夠，綽綽有餘」，顯示超過7成的家庭仍為經濟問題燒腦。

本次調查也發現8成媽媽雖擁有家中經濟掌控權，卻面臨沒時間理財的窘境，以及大多僅保守「努力存錢」、「省吃儉用」來打造自己的小金庫或替孩子存教育基金，能不能心想事成累積到堪用的金額仍是未知數。在「如何打造媽媽的小金庫？」一題中，以36%「努力存錢」奪冠，其次是19%「買股票」、18%「買保險」，也有11%媽媽提到用「買基金」來累積財富。而在教育基金議題上，同樣以40%「定期定額存錢」為最高，24%「省吃儉用存」，另有18%媽媽表示「沒有準備，需要多少就付多少」。

當問到「您期望的理財目標？」近4成媽媽期望「有一定的投資報酬率」，以及27%希望「累積資金未來買房或預備養老金」，另有25%「想替孩子準備大學或留學基金」，在在透露出媽媽們希望留愛給孩子，並超前佈署人生的心願。

此外，也有不少媽媽雙手一攤，對理財議題搖頭嘆息感到困難，主因包括29%「沒時間研究」、25%「沒錢可理」，以及20%表示「缺乏理財資訊及管道」，還有19%直接大方承認「對數字沒轍覺得太難」。綜合上述數字，顯示台灣媽媽們普遍認為投資理財是重要的，卻對實際付諸行動顯得信心不足。

財經專家moneybar創辦人馬哈老師指出，並非收入高的家庭才能存得到錢，只要做好年度收支及存錢目標規劃表，清楚了解並控制支出項目，再設定每年家庭總收入5~10%為存錢目標，就能一步一步向前邁進。台灣好媳婦佩甄也現身說法，分享過往曾在月入27K的狀況下，靠著投資理財在4年內存下100萬元的心法：降低日常開銷、存錢和存股，同時積極為自己找錢路。而在快30歲開始學投資的季芹也表示，雖然自己沒有財經背景，但靠勤做功課，不但擁有了自己的家，還靠股息股利存下教育基金，讓兒女健康快樂長大。

9成家庭已買嬰幼兒保險，卻對內容不甚了解

為人母後，孩子的健康及保障成為媽媽心中的重要大事，為守護小寶貝，本次調查顯示近9成媽媽已替孩子購買嬰幼兒保險，但同時也有過半數表示其實對保險僅「略知一二但不熟」。而在購買的險別上，前三名分別是醫療險、意外險和重大傷病險，且5成在孩子滿月前就已完成投保，至於保費支出有44%媽媽每月願付1000~2000元為孩子投保，22%為2000~3000元。

若對嬰幼兒保險有疑問，媽媽們會用哪種方式獲得相關資訊呢？獲得最高票的選項為33%「請教保險業務員」，投票率同樣是29%的「問親友經驗及意見」、「上網自己找資料」則並列第二、三名。

財經保險專家郭莉芳表示，從BabyHome本次調查可看出台灣媽媽對嬰幼兒保險的重視度極高，不過很多家長替寶寶買了保險後，才發現不符合實際需求，其實可以先自問「最擔心孩子發生什麼事？」若擔心生病可買醫療險，煩惱發生意外再買「意外險」。保費預算並非越高越好，全家人的保費不宜超過夫妻年收入的15％，才不會造成家庭負擔。

理財教養從小教，最擔心孩子未來淪陷「魔王級」慘況

本次調查中高達98%媽咪認為「從小讓孩子循序漸進接觸理財教育相當重要」，但仍擔心孩子未來有負面理財狀況，最讓媽媽憂心的「魔王級」慘況是41%「刷爆信用卡成卡奴」，及33%操煩兒女「月光族沒錢哪有財可理」，也有21%未雨綢繆怕孩子「變成伸手牌、啃老族」。

馬哈老師表示，以家庭教育來看，孩子的財商教育各年齡都是關鍵期，學齡前可以用繪本孩子談「錢」；小學生則利用零用錢學預算、記帳、儲蓄；國中生學投資vs投資報酬率，到了高中開始認識金融商品、金融詐騙等，她也提到：「想要翻轉下一代的財富，一定要從小教孩子正確的金錢觀念。」

為讓媽媽面對理財不再擔心害怕，BabyHome特別選在3/8婦女節舉辦「富媽媽養成班」論壇，現場除了公布「現代媽咪理財觀大調查」結果外，並邀請財經專家郭莉芳、馬哈老師，以及對媽媽理財有獨到經驗的季芹及佩甄，共同分享財商知識及自家經驗，幫助與會媽咪們充實財經資訊，並逐步達成自我實現的目標，享受快活人生下半場。

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