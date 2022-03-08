父親屍骨未寒就要她簽字放棄遺產 兄妹反目成仇冷戰15年

無論是什麼樣的家庭，碰到遺產分配問題，都必須謹慎地處理，否則若是出現爭議，就會弄得親人間反目成仇。最近日本媒體，就報導了一則老年兄妹間的遺產糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名「M先生」的70歲男子是家中長男，且家中自過去以來就保留著由長男繼承一家之主的傳統。M先生之前都住在老家，並且照顧年邁的父母，還有一個嫁出去，平時不常見面的妹妹。

15年前，M先生的父親過世。雖然父親沒有留下遺書，但M先生認為自己照顧父母盡心盡力，又是家裡的正統繼承者，因此認為自己本來就有資格接收土地與數千萬日幣的全部遺產。於是在沒有事先告知的情況下，他在葬禮中拿出相關的文件，要妹妹主動放棄遺產繼承權。

結果這個舉動，嚴重激怒了自己的親妹妹。由於不肯答應放棄遺產，M先生便和妹妹展開了長期冷戰，父親的遺產誰也不能動。直到今年，妹妹才主動聯絡M先生，表示自己年事已高，而且得了重病，搞不好會比自己的母親早過世，因此想儘早了結遺產分配的事。

最後，雙方決定各退讓一步，由於妹妹在外有家庭，因此老家的不動產由M先生繼承，其他遺產也大多交給M先生，自己則分配到一部份作收。妹妹坦承，其實對家中會怎麼安排遺產心裡有數，當初主要還是不滿M先生沒有事先說明，就開口要她主動放棄。而M先生也沒有想到，原來一時粗心的舉動，竟然讓他們兄妹就這麼虛耗了15年的光陰。