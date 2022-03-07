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她「偷刷男友卡買LV包」 甜蜜真相曝光卻引網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她無預警跟男友說，她刷了男友兩萬元，男友則覺得只要花一點錢可以買到她的快樂何樂而不為。示意圖／ingimage
一名網友分享她無預警跟男友說，她刷了男友兩萬元，男友則覺得只要花一點錢可以買到她的快樂何樂而不為。示意圖／ingimage

一段感情需靠雙方維持，每對情侶也有各自維繫感情的辦法，有一名女網友近日就分享，她假裝偷刷男友的卡買LV包，藉以試探男友反應，結果男友脾氣超好，完全不介意，不過這行徑卻遭網友戰翻。

原PO在Dcard以「偷刷男友的卡買LV」為題分享，她男友脾氣太好了，讓她常忍不住想捉弄男友，有一次她男友惹她生氣，她便開玩笑跟男友說「我要去LV買後背包，刷你的卡，然後不理你了。」男友則回「好啊！妳去買，希望妳不要再生我的氣都好。」

她無預警跟男友說她刷了男友兩萬元，不過男友依然覺得只要花一點錢可以買到她的快樂何樂而不為，她也表示自己根本就沒有真的買LV，「純粹想看男友會不會因為我沒事先討論而生氣或拒絕。」

文章看似甜蜜但也引來網友不同看法，「談感情還要試探…」、「男友經濟能力好也不代表這行為理所當然欸，角色對調，今天妳男友生氣，他能拿妳的錢去買東西嗎？」、「不在意妳刷他的卡就讓妳感覺那麼幸福嗎」、「我覺得建立在物質上的感情不是長久之計，你們這種方式不是長久的。有能力願意寵不代表解決事情的方法就是要花錢了事，除非你們事後有溝通過並且改善缺點，讓你們的吵架次數越來越少，不然這根本是無底洞」、「一方用不對的方法去試探對方底線，這樣的感情不會長久的」。

有些人則歪樓表示，「因為（男友）沒收到刷卡簡訊通知，才這麼爽快」、「如果男友惹我生氣一次可以買一個包，我大概可以開精品店了」、「有能力自己買東西還寵爆男友的人比較吸引我」、「用錢哄的最讚了，我都一次哄好幾個」。

情侶 刷卡

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