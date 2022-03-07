高薪女友不幫買房他氣到想分手 網酸：自己想買還坑別人

情侶交往若有結婚共識，也會討論買房話題，規劃未來婚姻生活，不過日前有位男網友抱怨，女友明明收入一直比他高，卻不願意跟他一起買房，想住自己娘家，讓他氣到想分手，不過網友一看秒潑冷水，反嗆原PO「自己想買房，還想坑女方的錢」。

一名男網友在Dcard以「交往多年後才發現女友很窮」為題，抱怨女友沒有積蓄，不願意跟他一起買房。他指出，女友的收入一直比他高，大概接近年薪80萬，而他以前有學貸要還，一年只能存15萬，終於在去年滿29歲時，還完學貸且換了年薪80萬的工作，因此他和女友透露「自己存到一百多萬了」，問女方目前存款有多少，打算選在北部還是南部買房。

結果女友告訴他「沒有存款，無法買房」，並告訴原PO「我不介意你之前那麼窮，願意跟你在一起，有沒有買房很重要嗎？」女友認為如果在南部的話，她可以住自己外公家，若在北部的話可以住娘家，因此沒有買房需求。原PO十分生氣，認為女方不存錢，女友則指出「想買房的是你，那你就要獨立完成，而不是靠女人來完成自己的夢想」。

事後原PO氣得想分手，但朋友建議別分，理由是「收入這麼高的女人很難找」，而且女方不會花男生的錢，南部的房子也較便宜，如果自己努力也買得起，不需要跟女友計較。

網友看完後，批評原PO想買房可以自己賺，直言「她都沒有依靠你，也沒嫌你有沒有房子了，若我是男人，會尊重她的選擇」、「自己想買房還想坑女友錢」、「奇怪，很多29歲的男生都自己買房，為何你不行？」、「你自己想買房的話，她有沒有存款關你什麼事？」、「你窮得時候她不嫌你，現在你反咬她窮？因為她沒有存款可以買房？」

也有人建議他買房後可以登記在自己名下，認為這個問題是「雙方理財觀不同」，紛紛回應「理財方面就價值觀問題，她家本身經濟充裕沒任何困難當然沒差，況且她當初不介意妳窮還背債務，那麼何必去介意她有無存錢呢？」、「你自己買房，房產登記在自己名下」、「我覺得問題出在雙方價值觀還有未來規劃」、「原PO還是可以買房，登記自己名下就好，從內容看來女生對房子沒有需求，比較重視活在當下吧！雙方在這方面觀念不同罷了」