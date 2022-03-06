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竹縣增1例境外確診 曾在竹北及北埔活動採檢232人

他列出擇偶條件還去上5000元「搭訕課」遭網批：這不是戀愛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友直接在爆廢公社上列出好幾項他理想的伴侶條件，引網友批評，「你要的條件根本就不是談戀愛了吧」。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友直接在爆廢公社上列出好幾項他理想的伴侶條件，引網友批評，「你要的條件根本就不是談戀愛了吧」。示意圖。圖片來源／ingimage

尋找人生中的另一半對許多人來說是一件困難的事，有一名網友近日就分享，他雖然有交過四任女友，但最後都因為覺得對方缺乏安全感又太黏，每個都無疾而終，他還列出好幾項理想的伴侶條件，引網友批評，「你要的條件根本就不是談戀愛了吧」。

原PO在爆廢公社表示，他之前交往過四個女友都是缺乏安全感與愛講電話的類型，不到一年就傳簡訊向她們分手了，他至今還在交友網站尋找價值觀一致的女孩，也上了一堂要價5000元的搭訕課程，都始終沒有用，「如何交到不會吵、不會鬧而且非常乖巧又沒有公主病的女友？」

他還列了求偶清單，「懂事善解人意、準時與守時、愛乾淨不要太邋遢、不要過胖、不斷學習成長、不要太依賴、性方面希望合得來、儘量不要查勤、不要通電話、少用line因為不希望吵，我都關靜音居多，徵有這樣的女友」。

許多網友看了不以為然，「基本上符合這些條件的很多都已經不是女孩是姊姊了」、「繼續繳錢上課吧」、「反串？」、「找個傭人」、「冥婚很適合你」、「你還是單身就好」、「你去買一個X氣娃娃，可以滿足你所有需求」、「睡吧～夢裡什麼都有」、「去包養網找啊，你要的條件根本就不是談戀愛了吧」、「有這樣的女孩啊，只是她也不需要你」、「建議你單身比較好，因為這種女孩都已經是別人的老婆了！」、「沒膽量面對面談分手的，好意思要求這麼多？」、「你應該只有生理需求才會想到對方」。

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