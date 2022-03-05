老婆插手他同事嫖妓私事 他遭報復被職場霸凌

職場宛如一個小型社會，除了領域專業，同事之間的相處也是一門學問。一名網友在「Dcard」發文表示，他一開始和一位同事處的不錯，但老婆卻把對方嫖妓的秘密告訴同事太太，讓同事氣到排擠原PO，此文一出，引起網友熱烈討論。

原PO指出，這份工作他做了5年，薪資跟工作環境都很滿意，和同事也相處的不錯，經常下班後一起聚餐，彼此的老婆也都認識，「跟同事越來越熟後，他們對我說話也比較直接，也跟我說過他們會一起去酒店還有嫖妓」，原PO認為同事們對感情的態度不是他能插手的事情，所以抱持聽聽就好的想法，但沒想到老婆知道後正義感爆發，跑去告訴同事們的太太。

同事很憤怒地告訴原PO他的老婆是「抓耙子」，原PO當下只能道歉，回家問老婆，老婆也不覺得自己有錯，造成原PO很大的困擾，「她居然跟我說，做錯事還會怕被發現喔，不說的話他老婆很可憐，不要嫖妓不就好了」。此次事件後同事們都不找原PO講話，也不約他出去，「對我態度很差，甚至還跟主管說我壞話，說我偷懶什麼的，在公司被集體霸凌，每天過的生不如死」，原PO表示他目前也找不到更好的工作，每天只能自己一個人度過漫長的一天。

許多網友認為原PO老婆太過自私，「沒有為你的處境著想，很不體貼，做這件事沒有考慮如何保護你」、「有這種老婆很倒霉」、「告狀也要先保護自己人啊」、「老實說別人的事關她屁事，腦子有少根筋吧」、「道德爆棚，也要用再該用的地方」，也有人表示「有病的是你同事，嫖妓、欺騙老婆又霸凌你，你同事是罪人」。