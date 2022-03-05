他加女友閨蜜IG「求幫忙」 網扶額嘆：自找麻煩

遠距離戀愛是熱戀中情侶的惡夢，距離遙遠容易心生不安與猜忌，若加上彼此不擅表達，就更會因為雞毛蒜皮的小事而爭論不休。一名「Dcard」網友便遇到此狀況，他感受到女友最近心情不好，為了知道女友發生什麼事情，就跑去追蹤女友閨蜜的IG，透過閨蜜了解女友狀況，沒想到此舉引起網友一陣撻伐。

原PO表示，他跟女友遠距離，近期感覺到女友心情不好，但她也不想說，「結果擔心的我就跑去藉由女友IG加她閨蜜IG，並詢問女友狀況還好嗎？」原PO解釋，閨蜜是女友工作上的好友，他們沒有見過面，不過之前跟女友講電話時，對方偶爾會在旁邊聽。雖然追蹤閨蜜IG是為了女友，但原PO事後覺得似乎哪裡怪怪的，怕女友會因為這樣的行為不開心，「我後來覺得自己好像有點太衝動了」。

網友紛紛扶額搖頭，認為這是「找死的行為」，「為什麼不直接問女友，要問女友閨蜜？我這個人很小氣，是我會想分手」、「最好不要！自找麻煩」、「幫上香」、「就是不要亂加她朋友，感覺很像要灑網，你女友絕對會不爽」、「可以問，但加IG幹嘛？」、「閨蜜也歸me」、「本來她心情不好， 現在更差了」、「我會超不爽，很像男朋友故意想認識我朋友這樣，很沒面子」。

一位網友分析，原PO加了閨蜜之後，不論怎麼發展都是死路一條，「一、 閨蜜不太理你，跑去跟女友告狀或報備，你就慘了。二、閨蜜理你，認真跟你分析狀況，積極幫助你， 事後女友發現你越過她跟閨蜜聊她的事，覺得同時被兩人背叛，你也慘了。」許多人建議原PO聊天紀錄不要刪，誠實向女友解釋狀況，表示是為了關心她，避免女友誤會。