快訊

獨／柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她沒生兒子遭嫌棄 買冰給孩子吃都被夫痛罵「浪費錢」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太因為沒生男孩，遭到丈夫嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太因為沒生男孩，遭到丈夫嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

即使在現代，仍有部分的人有性別成見，包括在對待孩子與老婆時，都會因為對方的性別而有著截然不同的反應。最近日本媒體就報導，就有因為沒替丈夫生下兒子的太太，遭到家中的冷落對待。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名加奈子的38歲女性，過去遇上了她高中暗戀的對象，交往懷孕後決定和對方「奉子成婚」。結婚之後，因為自己的母親重病過世，弟弟則在外地打拚，於是讓她決定將心力都放在與丈夫的生活當中。

然而，加奈子的丈夫在一間知名企業上班，但每個月只提供加奈子4萬日圓（約新台幣1萬元），當作家務雜支的開銷。由於光靠4萬日圓維持家計並不容易，加奈子經常得挺著懷孕的身體，到附近的超市儘量撿便宜，並且回到家中還要替丈夫煮晚餐、做便當，日子十分辛苦。

結果，加奈子生下來的第一位孩子是位女孩，這讓丈夫相當不滿意，告訴她「趕快生下一胎吧，沒有兒子可不行」。且即使生下了孩子，每個月依然只給加奈子4萬日圓花用。加奈子曾經和丈夫訴苦，結果丈夫反而嫌她不夠努力，不肯給她更多的援助。

有一次，加奈子買了個冰給孩子當點心吃。結果丈夫在垃圾桶發現冰品的包裝盒，立刻大發雷霆，痛罵加奈子買冰是浪費的行為。後來加奈子雖然又生下一位男孩和女孩，但感情也與丈夫漸行漸遠，讓她只好聯絡弟弟求助，打算有一天正式和丈夫攤牌，帶著孩子們遠走高飛。

婚姻 兩性關係 親子

延伸閱讀

男在報紙頭版登啟事疑向前女友道歉 真實目的引網揣測

他身高矮求婚怕被打槍 因交往十年女友擔心小孩長不高

訂婚日硬選這天…正沖準新娘爸沒關係？ 男方：我們姑的輩份比較大

月薪55K全交女友管理 8個月後看明細超悲劇 網卻喊恭喜

相關新聞

她沒生兒子遭嫌棄 買冰給孩子吃都被夫痛罵「浪費錢」

即使在現代，仍有部分的人有著性別上的成見，包括在對待孩子與老婆時，都會因為對方的性別而有著截然不同的反應。最近日本媒體就報導，就有因為沒替丈夫生下男子的太太，遭到家中的冷落對待。

老婆插手他同事嫖妓私事 他遭報復被職場霸凌

職場宛如一個小型社會，除了領域專業，同事之間的相處也是一門學問。一名網友在「Dcard」發文表示，他一開始和一位同事處的不錯，但老婆卻把對方嫖妓的秘密告訴同事太太，讓同事氣到排擠原PO，此文一出，引起網友熱烈討論。

他加女友閨蜜IG「求幫忙」 網扶額嘆：自找麻煩

遠距離戀愛是熱戀中情侶的惡夢，距離遙遠容易心生不安與猜忌，若加上彼此不擅表達，就更會因為雞毛蒜皮的小事而爭論不休。一名「Dcard」網友便遇到此狀況，他感受到女友最近心情不好，為了知道女友發生什麼事情，就跑去追蹤女友閨蜜的IG，透過閨密了解女友狀況，沒想到此舉引起網友一陣撻伐。

他身高矮求婚怕被打槍 因交往十年女友擔心小孩長不高

結婚是終身大事，很多人不僅會考量另一半的經濟、家庭、教育條件，也會將外貌納入考量。一名網友在「Dcard」分享，他計畫向交往十年的女友求婚，但卻意外得知女友可能因為他的身高太矮而拒絕他，讓他頓時不知所措。

男在報紙頭版登啟事疑向前女友道歉 真實目的引網揣測

今（4）日，聯合報頭版刊出一則「道歉啟事」，由李姓男子刊登，內容主要為與蘇姓女子間曾發生的爭執，登報向對方致歉。但內容描述得鉅細靡遺，讓「ICU醫生陳志金」在臉書粉專發文質疑：「很好奇這則啟事內容的真假？目的為何」。

【心情點滴】風訊子／夜半曲聲

我很喜愛薩克斯風的音色，清楚、乾淨、無雜質。聽南美風的歌曲，覺得簡直是「靈魂旋律」，而聽民國六、七○年代的流行曲，卻又感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。