她沒生兒子遭嫌棄 買冰給孩子吃都被夫痛罵「浪費錢」

即使在現代，仍有部分的人有性別成見，包括在對待孩子與老婆時，都會因為對方的性別而有著截然不同的反應。最近日本媒體就報導，就有因為沒替丈夫生下兒子的太太，遭到家中的冷落對待。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名加奈子的38歲女性，過去遇上了她高中暗戀的對象，交往懷孕後決定和對方「奉子成婚」。結婚之後，因為自己的母親重病過世，弟弟則在外地打拚，於是讓她決定將心力都放在與丈夫的生活當中。

然而，加奈子的丈夫在一間知名企業上班，但每個月只提供加奈子4萬日圓（約新台幣1萬元），當作家務雜支的開銷。由於光靠4萬日圓維持家計並不容易，加奈子經常得挺著懷孕的身體，到附近的超市儘量撿便宜，並且回到家中還要替丈夫煮晚餐、做便當，日子十分辛苦。

結果，加奈子生下來的第一位孩子是位女孩，這讓丈夫相當不滿意，告訴她「趕快生下一胎吧，沒有兒子可不行」。且即使生下了孩子，每個月依然只給加奈子4萬日圓花用。加奈子曾經和丈夫訴苦，結果丈夫反而嫌她不夠努力，不肯給她更多的援助。

有一次，加奈子買了個冰給孩子當點心吃。結果丈夫在垃圾桶發現冰品的包裝盒，立刻大發雷霆，痛罵加奈子買冰是浪費的行為。後來加奈子雖然又生下一位男孩和女孩，但感情也與丈夫漸行漸遠，讓她只好聯絡弟弟求助，打算有一天正式和丈夫攤牌，帶著孩子們遠走高飛。