他身高矮求婚怕被打槍 因交往十年女友擔心小孩長不高
結婚是終身大事，很多人不僅會考量另一半的經濟、家庭、教育條件，也會將外貌納入考量。一名網友在「Dcard」分享，他計畫向交往十年的女友求婚，但卻意外得知女友可能因為他的身高太矮而拒絕他，讓他頓時不知所措。
原PO表示，他和女友從高中就在一起，即將滿十年，他訂好婚戒，計畫在十周年向女友求婚，沒想到某天和女友一起看影片時，意外看到女友閨蜜傳來的訊息：「妳真的要為了這個拒絕他？」他一問之下才知道，女友很在意他的身高只有168，「她說她只是害怕之後我們如果生小孩，會不會和我一樣長不高」。
這樣的反轉讓原PO心痛萬分，還為此偷偷查過斷骨增高術，「這個禮拜我吃不下也睡不好，更多的是徬徨，畢竟都10年了，之前根本沒聽過她有這個疑慮，一直到前陣子我還滿心期待著我們的婚後生活，她卻在因為我的身高而思考要不要和我分開。」原PO擔憂地詢問網友，孩子真的會因為父母的基因而長不高嗎，引起網友熱烈回響。
很多人認為，「真的相愛，不會去在意這種已經存在10年的事情，會用這種理由想要分手，其實基本上就是已經不愛了」、「我男友162，我161，我覺得真的愛的話不會有顧慮耶」、「好好談談吧，其實搞不好只是好友閒聊而已」、「真正的愛情，身高不是距離」，也有人安慰原PO，「168還算可以接受的身高耶」、「身高的部分是多基因遺傳，也是有可能生出高小孩的」、「好啦不要求婚了」、「如果遇到這種女人，你該開心，因為你在結婚前就發現她不適合你」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言