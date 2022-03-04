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他身高矮求婚怕被打槍 因交往十年女友擔心小孩長不高

聯合新聞網 / 綜合報導
網友精心準備的求婚計畫破局，只因得知女友擔心他太矮，會影響小孩身高。示意圖／Ingimage
網友精心準備的求婚計畫破局，只因得知女友擔心他太矮，會影響小孩身高。示意圖／Ingimage

結婚是終身大事，很多人不僅會考量另一半的經濟、家庭、教育條件，也會將外貌納入考量。一名網友在「Dcard分享，他計畫向交往十年的女友求婚，但卻意外得知女友可能因為他的身高太矮而拒絕他，讓他頓時不知所措。

原PO表示，他和女友從高中就在一起，即將滿十年，他訂好婚戒，計畫在十周年向女友求婚，沒想到某天和女友一起看影片時，意外看到女友閨蜜傳來的訊息：「妳真的要為了這個拒絕他？」他一問之下才知道，女友很在意他的身高只有168，「她說她只是害怕之後我們如果生小孩，會不會和我一樣長不高」。

這樣的反轉讓原PO心痛萬分，還為此偷偷查過斷骨增高術，「這個禮拜我吃不下也睡不好，更多的是徬徨，畢竟都10年了，之前根本沒聽過她有這個疑慮，一直到前陣子我還滿心期待著我們的婚後生活，她卻在因為我的身高而思考要不要和我分開。」原PO擔憂地詢問網友，孩子真的會因為父母的基因而長不高嗎，引起網友熱烈回響。

很多人認為，「真的相愛，不會去在意這種已經存在10年的事情，會用這種理由想要分手，其實基本上就是已經不愛了」、「我男友162，我161，我覺得真的愛的話不會有顧慮耶」、「好好談談吧，其實搞不好只是好友閒聊而已」、「真正的愛情，身高不是距離」，也有人安慰原PO，「168還算可以接受的身高耶」、「身高的部分是多基因遺傳，也是有可能生出高小孩的」、「好啦不要求婚了」、「如果遇到這種女人，你該開心，因為你在結婚前就發現她不適合你」。

Dcard 結婚

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