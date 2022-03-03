月薪55K全交女友管理 8個月後看明細超悲劇 網卻喊恭喜

男女交往濃情蜜意，但談到錢往往傷感情。有位男網友分享了悲慘遭遇，他將5.5萬元月薪交給女友代保管，8個月之後他發現不但沒存到錢，自己竟然「負債10萬元」，連交往前他自己存的28萬都消失，網友看完明細大呼他被當成「活體ATM」。

男網友在臉書爆料公社表示，交往初期女友就以「希望男生不亂花錢」為由要求保管薪資，但最近女生卻希望他自行管理，男生提出想看之前的金流明細，女友給了一張手寫明細，然後告訴他「保管至今8個月，結餘負10萬」。

女友開的明細很簡略，每月房租3500元，還有2個月押金。每日生活費1000元，30天就是3萬元，但每月水電費3000元，且是每月計費，明顯和台電算法不同，女友還嗆：「車子的稅金，網購之費用，零零總總該當如何算？」

女友手寫管帳明細，每月電費要3000元，每日生活費1000元。圖擷自 爆料公社

男生大吵之下搬走，還爆出「之前的存款28萬前女友要求買車，還指定要賓士。說要投資前後信貸4筆總計金額120萬，8個月每月代為保管的薪資為55K左右，車子我買她開，貸款我貸她花，很多人也許覺得很不可思議，但這過程中是充斥著無數的謊言」。他說他分享經驗，希望大家能借鏡。

網友驚呼，「一個月房租3500的房子，怎麼做到水電費一個月要到3000塊的？冷氣吹24小時也沒這麼多」、「她根本把你當分母而已」、「超級工具人，五金行老闆等級」、「你的天真，我才步步驚心」。也有人肯定及時停損，「恭喜你，才損失8個月，祝新生活有好的開始」、「幸好你當下的決定是離開，如果再繼續下去，未來可能會背債千萬了」、「你只是花錢買教訓，沒事」。

有人感慨戀愛真的不能扯到錢，「我真的建議大家都單身，談戀愛真是太麻煩了」、「女友而已保管什麼薪資，又不是老婆，樓主以後別那麼傻了」、「失去了她，你將更加富有」。也有人歪樓，「3000元房租怎麼這麼便宜」。