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訂婚日硬選這天…正沖準新娘爸沒關係？ 男方：我們姑的輩份比較大

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網發文抱怨，為了挑選訂婚的日子，和男方家裡都快吵起來了。示意圖／ingimage
一位女網發文抱怨，為了挑選訂婚的日子，和男方家裡都快吵起來了。示意圖／ingimage

男方家的姑姑輩份比自己親爹還大？一位女網友發文表示，挑好訂婚日子時，被夫家打回票，理由是會沖到男朋友的姑姑，男方家長強硬要求改日子，而男方家建議的日子，卻會沖到原PO的爸爸，委婉溝通下，未來的公公說「我們姑的輩份比較大」，要求女方家退一步，讓原PO氣到不想嫁了。

一位女網友在《爆料公社-匿名公社》發文抱怨，為了挑選訂婚的日子，和男方家人都快要吵起來了。原PO表示，訂婚應該是女方選日子，但選好的日子，男友的爸媽說那天沖會到他的姑姑，要求一定要改日子。男方也選了一個建議的日子，那天卻是正沖原PO的爸爸，原PO請媒人婆去溝通無效，未來的公公說「我們姑的輩份比較大」，要女方家退一步。

後來媒人婆居中協調再另挑了訂婚日子，這次又被拒絕，理由是「這樣訂、結只差5天不合禮」，而且「結婚日期是跟祖先擲筊訂的，不能改」，所以訂婚一定要選男方給的日子。原PO氣炸表示，「就說正沖我爸了是聽不懂嗎？所以訂婚他姑姑一定要到場，我爸不用的意思？」、「我爸這個傻瓜還說沒關係，我都氣哭了」，最後原PO放話「硬要挑那天就不結婚了」。

故事曝光，網友一面倒勸分手，「真的莫名其妙！訂婚女方比較大啊」、「訂婚關姑姑什麼事啊，如果你是我女兒直接叫你別結了」、「這個婚不用結了，妳嫁過去人家也是擺臉色給妳看」、「勸分手！這梁子結了，妳嫁過去也不好受」、「這是老天爺在幫你，讓你看清這家人還有你男友的真面目，還不趕快分手」。

結婚 兩性關係

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