男友屢約炮出軌、女生無限次原諒還求復合 朋友：渣男就是讚？

愛情總是讓人盲目，有台灣男生於討論區發文，指認識1名女性朋友的男友屢次出軌約炮，女方知道後雖很難過卻選擇原諒，每次流程都是「找朋友，哭訴，辱罵喊分手，去談分手，最後原諒他」，男方甚至曾被抓到出軌證據後喊分手，竟換來是女方極力求復合，讓樓主無奈嘆謂「渣男就是讚？」。

該名男生於「爆料公社–匿名公社」以「渣男就是讚？」為題發文指出，「世上我真的認為女人是一個謎！」，他表示有名女性朋友與男友在一起很久，但男方約炮無數次，女方知道後雖很難過卻選擇原諒，每次流程都是「找朋友，哭訴，辱罵喊分手，去談分手，最後原諒他」，他不禁反問「到底是有多愛他，可以一次一次的原諒？」。

原po續說，有次男方還與別的女生在一起高調放閃，女方發現後，「這次換男方主動喊分手」，但女方居然挽回男方。他後來看不下去，去私訊那位小三訴說實情，但竟然同時被女性朋友、她男友、男友小三封鎖，他詫異地問「是我觀念不正常了，還是一男二后比較正常？」。

有留言指出，「不是男人太渣，是女人太瞎」、「有的人愛跟垃圾在一起，你幹嘛阻止」、「不甘心吧，都跟他耗了那麼久了」、「不得不說有些人就是喜歡特殊的情感關係」；有人則指女方與男友一起太久，投資的時間和感情太多，根本不會捨得放手，「有些女生就是愛渣男，又愛抱怨又不放手，遇到這種別管比較好，讓她自生自滅」、「女的還沒更好的對象，然後女人有一種不甘示弱的比較心態，不想輸小三，想搶回來，跟愛沒有關係」。

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文章授權轉載自《香港01》