借精生子／姐嫌凍卵太繁瑣、回收妹婿保險套 將殘精推回自己身體裡

在事業的拚搏期，未必每位女士都願意退下火線生兒育女。台灣1名女生在Dcard討論區發文，表示即將35歲的姊姊是女強人，遲遲沒有交往對象，早前卻透露想向丈夫「借精子」，但由於認為凍卵和配對的過程繁複，姐姐提出直接在自己與丈夫性行為後，在樓下「回收」用完的保險套。她在聽到這個建議後感到憂慮，擔心會有法律後果，遂請教網友意見。

該名女網民以「姐姐想跟我老公借精生子，但是方法有點讓人擔憂」為題發文，表示姐姐是位超級女強人，由24歲開始都將重心放在事業上，現在快要35歲，卻認為談戀愛和結婚的成本太高，故遲遲沒有另一半。她則已經結婚3年，育有2名小朋友。

直至近日，姐姐告訴她想要向其丈夫「借精生子」，她本以為是在醫生協助下完成，但姐姐卻認為凍卵和配對太繁瑣，「她想要我老公直接提供用過的保險套，然後再透過她自己的手，把保險套翻過來後，將殘精推到自己身體裡面」。姐姐又仔細說明，稱樓主兩夫婦準備發生性行為前，可預先通知她到樓下等候，事後領取精液，或者妹夫以自慰的方式收集精液，她願意提供「營養費」。

她聽到姐姐的想法後大驚，擔心會牽涉法律問題，「我的顧慮是，這樣真的不會有法律問題嗎？還是真的成功受孕的話，我們只要一輩子隱瞞就OK？」。

大批網民看後亦驚呼「我到底看了些什麼」，並認為假若成事，日後兩姐妹的小朋友便變成同父異母的小孩，「妳居然能接受妳姐姐的小孩是你老公的？我到底看了什麼」、「為什麼要摧毀我的三觀」、「老公會覺得妳姐是孩子的媽，然後妳姐覺得妳老公是孩子的爸，搞不好會有劇情超展開，妳確定可接受？」，紛紛呼籲原po要三思，「等一下，這種東西妳自己看得出來不太對吧……」。

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文章授權轉載自《香港01》