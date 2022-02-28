同學要拿彌月禮盒還讓她白等3小時 回禮傻眼爆：不如別送！

懷孕生子是人生大喜事之一，許多人都會送禮祝賀朋友，等到寶寶滿月後，新手爸媽就會回送彌月禮盒給親朋好友，分享這份喜悅。有網友抱怨，一位不熟的同學主動開口要求送自己彌月禮盒，想不到同學的生子禮物竟是「護唇膏」，甚至為了送她彌月禮盒，該網友足足等了三小時。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，她有一名不熟的國中同學，對方得知兩人都懷孕的消息後，向她要求「彌月禮要記得我的喔」，原以為對方很有心，想不到事後發展卻讓她傻眼至極。

該網友表示，在送禮盒前幾天就先跟這位同學約好時間，但對方卻問題很多，一下說家裡偏僻，一下說要去泡溫泉，害她白等了三小時，最後終於等到對方，這位同學手上拿著一個小小的紙盒，稱是要送她的禮物，回家後打開「禮物」竟然是「護唇膏」，讓她無言到笑出來。

其他網友紛紛留言「護唇膏到底是什麼鬼？是我也寧願她不要送」、「原封不動的把護唇膏回送，然後再也不往來是最好的選擇」、「我生孩子彌月送了一盒蛋糕跟一盒油飯，我老公的好朋友送了一個二手玩具」、「安慰妳一下我還收過過期近一年左右的嬰兒禮盒」。