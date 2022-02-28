快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

同學要拿彌月禮盒還讓她白等3小時 回禮傻眼爆：不如別送！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的同學主動要求送她彌月禮盒，想不到回禮只是一條護唇膏。圖／聯合報系資料照片
網友的同學主動要求送她彌月禮盒，想不到回禮只是一條護唇膏。圖／聯合報系資料照片

懷孕生子是人生大喜事之一，許多人都會送禮祝賀朋友，等到寶寶滿月後，新手爸媽就會回送彌月禮盒給親朋好友，分享這份喜悅。有網友抱怨，一位不熟的同學主動開口要求送自己彌月禮盒，想不到同學的生子禮物竟是「護唇膏」，甚至為了送她彌月禮盒，該網友足足等了三小時。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，她有一名不熟的國中同學，對方得知兩人都懷孕的消息後，向她要求「彌月禮要記得我的喔」，原以為對方很有心，想不到事後發展卻讓她傻眼至極。

該網友表示，在送禮盒前幾天就先跟這位同學約好時間，但對方卻問題很多，一下說家裡偏僻，一下說要去泡溫泉，害她白等了三小時，最後終於等到對方，這位同學手上拿著一個小小的紙盒，稱是要送她的禮物，回家後打開「禮物」竟然是「護唇膏」，讓她無言到笑出來。

其他網友紛紛留言「護唇膏到底是什麼鬼？是我也寧願她不要送」、「原封不動的把護唇膏回送，然後再也不往來是最好的選擇」、「我生孩子彌月送了一盒蛋糕跟一盒油飯，我老公的好朋友送了一個二手玩具」、「安慰妳一下我還收過過期近一年左右的嬰兒禮盒」。

護唇 嬰兒 爆怨公社

延伸閱讀

烏克蘭民眾以肉身擋俄軍裝甲車 重現「六四坦克人」景象

女友月薪16萬卻被父母勸分手 網直搖頭：放過她！

人資出包！她收錄取通知 意外看到別人薪水多1千元

始祖級珍奶霸主 網狂推「這間」：時代眼淚

相關新聞

同學要拿彌月禮盒還讓她白等3小時 回禮傻眼爆：不如別送！

懷孕生子是人生大喜事之一，許多人都會送禮祝賀朋友，等到寶寶滿月後，新手爸媽就會回送彌月禮盒給親朋好友，分享這份喜悅。有網友抱怨，一位不熟的同學主動開口要求送自己彌月禮盒，想不到同學的生子禮物竟是「護唇膏」，甚至為了送她彌月禮盒，該網友足足等了三小時。

因疫情改變心意？離婚數創10年新低 結婚也少了

2019年底新冠疫情爆發，全世界被疫情陰影籠罩至今，衝擊身體健康之餘，對心理與親密關係健康的影響也不容小覷。內政部統計顯示，2020和2021年結婚與離婚對數持續下滑，降幅都是近5年最劇烈，且這兩年離婚數創下近10年新低，首度跌破5萬對，僅4萬7000多對離婚。精神科醫師及諮商心理師分析，人們可能受疫情衝擊而打消結婚離婚念頭，也可能是因疫情耽誤了手續辦理，疫情結束後，或許會有反彈現象。

【生活見聞】凱莉貝／客人給的年終

前東家算是疫情下的重災區之一，去年五月後一路慘澹到年底，好不容易客人回籠，疫情又蠢蠢欲動了，餐飲人不怕忙，不怕「挲草」，...

【子女心情】巧爾／以為熟悉，卻如此陌生

娘家雙親年歲雖高，但生活尚可自理。近日，因母親跌倒手腕骨折，兩人生活被打亂。住在外縣市的我返家探視，並自動請纓擔起照料老...

【女性臉譜】劉愛玲／夜空中的皓月

五年前的中秋前夕，晨運的友伴帶來一位穿著端莊樸素的大姊。身為發起人的我看到新同學，搶先一步打招呼：「姊姊，歡迎歡迎！我叫...

女友月薪16萬卻被父母勸分手 網直搖頭：放過她！

新鮮人求職總希望能找高薪工作，尤其情侶兩人若有結婚規劃，會整合雙方財產，計畫未來結婚生子的資金。不過日前有一名男網友指出，女友月薪高達16萬，卻被家人勸分手，只因女方的職業「太像男生的工作」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。