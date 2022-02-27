女友月薪16萬卻被父母勸分手 網直搖頭：放過她！

新鮮人求職總希望能找高薪工作，尤其情侶兩人若有結婚規劃，會整合雙方財產，計畫未來結婚生子的資金。不過日前有一名男網友指出，女友月薪高達16萬，卻被家人勸分手，只因女方的職業「太像男生的工作」。

一名網友在Dcard表示，他目前30歲，跟23歲的女友交往3年多了，兩人真心相愛，女友在大學時期就有透露「畢業後想去跑船」，兩人都認為跑船薪水高，可以快速累積財富，盡快買房共組家庭。

女友後來也如願跑船，升官到甲級船員（third officer）擔任開船職務，在某上市海運公司跑近洋亞洲航線，目前月薪16萬左右，疫情前幾乎每兩週可以見面，加上原PO的薪水剛好存夠買新北房子頭期款，兩人算了之後，發現結婚買房是可行的，要不是有女友的高薪幫忙，「幾乎無法達成買房的夢想」。

剛開始男方的家庭也很歡迎他女友，時常會問女友何時要來家裡，不過，有天家人突然問起「女友的畢業規劃」，原PO表示「女友未來想從事跑船工作」，父母開始勸他跟女友分開，直言「那是男生的工作，而且工作環境都是男性，十分危險，還要好幾個月才能回家一次，無法照顧家裡，更何況也無法生孩子」。

原PO無奈表示，雖然能理解家人的想法，但是他的行業收入會比女友低，若女友沒有跑船，兩人就無法買房養家，是因為女友願意從事跑船工作，才能讓他們兩人有未來。

對此，網友批評「父母反對又怎樣，結婚的是你，更別說你女友超有想法和抱負。你如果顧不了家人也沒關係，以你女友的條件，世界寬廣的很」、「放過女友」，還有人質疑他是想靠女友買房，直言「你顧不了自己的父母，又表現一副她應該幫你分攤買房的費用，除非房子你們要夫妻共同持有，否則她為什麼要幫你分攤？」