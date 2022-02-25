2星期用完瓦斯！夫罵「為何不用冰水」 她無奈：是我太公主嗎

近日因為寒流來襲再加上下雨，讓許多人冷到直打哆嗦，有人甚至會開熱水洗手、洗碗、洗衣服，不過有一名人妻在臉書發文表示兩個禮拜就把桶裝瓦斯用完，讓老公不滿地說為何不用冰水，讓她很難過「是我太公主嗎？」

「請問開溫水跟開熱水，是同樣消耗瓦斯，還是開熱水比較消耗瓦斯呢？」原PO在「爆廢公社二館」寫道，這種寒冷的天氣她都用溫水洗貼身衣物，但沒想到兩個禮拜就把桶裝瓦斯用完，老公覺得用得實在太兇，還質疑她「為什麼不用冰水洗衣服，不用冰水刷牙洗臉？」

貼文讓不少人看傻眼，「叫他用冰水洗澡啊，兩桶瓦斯才多少錢而已怕妳用」、「感覺只是生活習慣不同，但妳老公好小氣」、「這種天氣光是洗碗就已經雙手凍到不行了，更何況是洗衣服、盥洗…妳老公真的愛妳嗎？」、「瓦斯沒了再叫就好，那麼會算幹嘛！這天氣就是熱水洗到底」、「我都叫老婆盡量用，安太座比較重要」。

還有網友提供其他省瓦斯的方法，「改裝電熱水器就沒消耗瓦斯的問題」、「你可以考慮用瞬熱熱水器，小小一台，可以裝在要洗衣服的地方」、「可以調整瓦斯開關上方的旋鈕來調整瓦斯流量」、「熱水器換恆溫型的，或裝一個小型電熱式的」、「改用太陽能吧」。