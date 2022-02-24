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八個月小貝比睡覺不翻身讓媽咪好著急 向醫求助得到意外答案

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的小孩子生下來8個月睡覺卻不翻身，讓他一度擔心是否身體有什麼問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位網友的小孩子生下來8個月睡覺卻不翻身，讓他一度擔心是否身體有什麼問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一般小嬰兒在出生4到6個月之後，都會開始自行翻身睡覺。然而最近有一位日本媽媽，卻發現自己的小貝比出生了好一陣子，卻有不會翻身的困擾，讓她急忙像醫生求助，檢查結果卻讓人相當意外。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「sagari_fu4」最近分享，表示她的孩子生下來都八個月了，卻從來沒看過她會翻身睡覺，讓她相當著急，於是帶著小貝比到了醫院，接受一連串的肌肉與神經反射等等的測試。

測驗結束之後，醫生告訴sagari_fu4，不是這個孩子無法翻身，而是他「討厭趴著睡覺」，所以乾脆懶得翻身。也就是說孩子沒有天生缺陷，做家長的她可以放心，不過另一個角度來說，也反映出這個孩子在懂事前，就具有非常個性的一面。

網友們也紛紛回應「原來是幹勁的問題阿」、「居然有這樣子的小貝比」、「不想翻身也太好笑了」、「小貝比這個意外的地方還滿可愛的」、「某方面來說真的是很有個性啊」、「我家的孩子也因為頭部很重不喜歡趴著睡」、「我的孩子也碰過8、9個月都不翻身的狀況，但是現在成長得很好，各種運動都沒問題」。

嬰兒 親子教養 育兒生活

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