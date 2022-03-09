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我家孩子會長多高？2種身高公式預測算算看

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

「孩子會遺傳我的身高嗎？」「我家孩子未來會長多高？」許多爸媽相當關心家中孩子的身高，總擔心會不會長不高、甚至對未來的身高感到好奇，目前醫學上有兩種常見的預測身高公式，輕鬆就能算出孩子未來的身高。

第一種

男孩：(父身高+母身高+13)÷2

女孩：(父身高+母身高-13)÷2

第二種

男孩：（父身高+母親身高+12）除以2，再加減7公分

女孩：（父身高+母身高-12）除以2，再加減5公分

有時身高公式中會看到加減11~13公分不同的算法，其實是因為成年男女身高差距不同，且這些公式僅提供「預測」，仍可能有正負5~10公分的誤差範圍。

我們也常見同一家庭中的孩子，有的長得高、有的矮，其實身高主要除了受到遺傳影響外，還有其他多重不同的因素，例如後天的睡眠、生活習慣、營養等，因此爸媽若希望孩子未來長得高，也可以在後天的影響關鍵中多下功夫。

雖然民眾常有「高」人一等的觀念，或提到「矮」就有較負面的聯想，但身高其實是被比較出來的，就算191公分的林書豪站在229公分的姚明身邊也會顯得矮。此外，有許多名人也是矮個子，例如歷史上西方有拿破崙、中國有晏嬰作齊國宰相，以及現代的好萊塢巨星阿湯哥、電影「回到未來」的主角的米高福克斯，身高並沒有影響他們在自己的道路上閃閃發亮。

因此爸媽們對於孩子身高不必過度擔憂，若真的符合身材矮小或生長遲滯的診斷標準，才需請小兒內分泌科醫師做進一步評估。

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