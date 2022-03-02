「絕對不准孩子看」的卡通！家長：又笨又沒家教

【文：武美齡】

卡通陪伴著孩子一起長大，更帶給許多人美好的童年回憶，但現今電視、網路上的動漫卡通種類眾多，BabyHome寶貝家庭親子網家長表示部分常見的卡通其實並不適合孩子觀賞，理由包括「又笨又沒家教」「聽到那個笑聲我會爆氣」「頑皮搗蛋任性，做出不雅動作」，一起來看看你家孩子愛看的卡通是否有上榜。

過度無腦類

「我懷疑看過天線寶寶之後會降低智力。」

「每次聽到海綿寶寶那個笑聲我會爆氣。」

「海綿寶寶比較像是成人在看的卡通，但是小孩不會判斷，不是學海綿寶寶亂吼，不然就學派大星亂舔，我會瘋掉。」

「不過海綿寶寶可是少數主角有正當職業，熱愛工作又樂觀正向的卡通人物耶。」

錯誤示範，孩子恐有樣學樣

「我家老二幼稚園在奶奶家看完蠟筆小新之後，真的學小新頂著光屁屁走路。」「孩子的國小老師也有教育他們不要看蠟筆小新。」「蠟筆小新還把手電筒插屁股當螢火蟲。」「本來沒在禁止，但是至從兒子在我面前露出屁股搖屁股，我嚴厲的不准他再看蠟筆小新！」

「小丸子和蠟筆小新，跟媽媽講話都沒大沒小的。」

「汪汪隊，世上沒有做錯事一直被原諒的。」

「肥貓鬥小強……吵的要命內容又都不營養，教壞小朋友一些觀念。」

「瑪莎與熊，看過一集覺得瑪莎實在太調皮了，擔心孩子跟著學。」

太血腥，打打殺殺

「鬼滅…只要會砍殺噴血的都不行。」

「鬼滅是+16，家長本來就有責任注意。」

「柯南風格陰暗，每集都在死人，不適合國小低年級學生。」

此外也有其他家長提到，「所有打打殺殺、瘋瘋癲癲的都禁」「簡體字跟中國發音的卡通我也不給看」。

過來人爸媽則根據自家狀況分享教養經驗談，「越禁止，小孩會越好奇更想看，如果家長覺得不妥或不好，可以陪看幾次，趁機教育孩子哪些是適合你年紀看的，而不是一昧禁止，那只會帶來反效果。」「與其說不能看，不如正確教導孩子知道卡通的內容是什麼（例如：搞笑、血腥、暴力等），再告知他依他的年紀比較合適什麼卡通，我也認為陪同觀賞也是蠻重要的。」

王意中心理師也針對現正當紅的「鬼滅之刃」提出見解，他認為理想上建議爸媽能夠先看，再來決定是否適合自己的孩子。因為，每個孩子的年齡、身心特質、氣質與敏感度，和解讀事物的能力與成熟度不盡相同。此外，漫畫、電影、電視動畫的年齡分級也不同，「作品依年齡層，各取所需，皆大歡喜！」

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