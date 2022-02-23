公婆搶說孩子優良基因像自家人 網勸媳婦回嘴「這1句」：完勝

懷胎十月生下的孩子，是男女雙方精卵結合的愛情結晶，因此透過基因遺傳，一定會有跟父母相似的外貌特徵。一名初為人母的新手媽媽，受不了公婆不斷強調新生兒長得像自家人，卻完全不提孩子母親的基因優點，因此上網一吐苦水，意外獲得網友提供的超強應對方案。

該名人母在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文提到，自己的孩子出生兩個月了，由於老公長得像婆婆，特別是「鼻子跟臉型是一個模子刻出來的」，孩子的鼻子和臉型也跟老公一樣，因此婆婆開心表示小孩的「鼻子跟臉型，像爸爸跟阿嬤」。公公聽到後，也在一旁搭腔說孩子的「身高跟智商像爺爺」，還預想到孩子的未來會「手長腳長」。

隨著新生兒不斷成長，表情也開始變多，原PO的公公又說孩子遺傳到自家基因，未來會得奧斯卡獎。原PO越聽越不是滋味，認為「有什麼好的都他們家的，公婆都搶著邀功說像他們」，然而原PO表示孩子的嘴巴跟自己很像，婆家的人卻一字不提。特別是過年期間，有親友覺得孩子整體而言比較像原PO本人，公公卻在一旁插話表示「有嗎？我看沒有吧！」，婆婆也隨即補了一槍說「比較像阿嬤吧！」，讓原PO無奈「什麼都有你們的事，啊怎麼不會再生一個，要多像有多像」。

貼文曝光後，不少人安慰原PO說「公婆都會去說像極了老公小時候的模樣，只因他們沒看過媽媽小時候的神基因，不用太介意」、「因為在他們眼裡自己才是擁有最優良基因的人，而妳只是他們眼裡的代理孕母，生了之後就沒有妳的事了」、「公婆有喜歡孫子就好」、「孩子像誰都不重要，重要的是跟孩子親不親」。

有網友搬出自己的家族經歷，大吐苦水說「我婆婆曾說我女兒像姑姑們」、「我女兒生出來的時候，婆婆說像我小姑，又矮又胖」、「每一階段還會無止盡翻出小時候照片比對，妳才知道」、「我婆婆連頭髮都要說像小叔，而且還是表的小叔」、「我婆婆才讓我傻眼，孩子一出生，她就說孩子不像我老公，也不知道像到哪去了」、「我婆婆還曾經說過孩子像她死掉的小孩咧」。

有網友提供原PO應對方式，「妳只要勇敢回一句『我很介意，請尊重我』，讓他們閉上嘴就好了」、「把你老公推出來啊，說像他們（公婆）的都在這裡」、「他們下次再跳針，就回：是我生的，所以像我和我老公」、「一句話堵死他們：再怎麼像也都是從我這個親娘的肚子裡出來的」、「我女兒開始懂事時，當有人說她長的像誰時，女兒都會不開心地說『我要長得像媽媽，因為媽媽漂亮』，女兒一句話完勝」。