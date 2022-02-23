她要跟異性摯友同房睡男友不准 網：請換位思考

一名女網友在「爆料公社」發文表示，自己學生時期的異性友人要來找她玩，想說可以住她家省住宿費，但她男友知道後暴跳如雷，讓原PO疑惑地詢問網友「異性好友不能同房睡嗎？」引起眾人熱烈討論。

原PO認為，她和那位朋友是認識五、六年的好友，「認識到現在都沒火花，心態正確同房睡也不會怎樣，大家各自睡各自的而已，況且也不會身體有所接觸。」她在得知友人要來玩時便先問過男友，表示朋友睡沙發、她睡床，但男友完全無法接受，「他整個大怒覺得怎麼可以在女生家睡。」雖然之後友人沒有要去找原PO了，但男友還是不斷提起此事，覺得她想法錯誤，「怎麼可以孤男寡女睡一間房間？」

許多網友表示理解男友，「如果妳男友有一個女性朋友這樣呢？妳確定妳能放心嗎」、「難免會擔心吧，但抓著這點不放的做法也不好」、「要先學會避嫌」、「夠愛妳的男友絕對不可能會准」、「當男友也有一個異性朋友可以跟妳朋友一樣同房睡，妳不會靠北的時候就可以了」、「如果是女生來找妳過夜就不會有問題了」、「妳確實觀念不正確且異常」。

也有人認同原PO的看法，認為只是好友，不會有踰矩行為，「我的想法跟妳一樣，但我的另一半卻不這麼認為，所以是我們有問題還是他們有困難」、「信任度不夠」、「我跟很好的異性朋友睡過同床，不過儘量不要宣揚就是了，畢竟是保守的社會，別人能聯想到的都是性」。