「女友花蓮房產沒價值」教授媽逼兒娶白富美 她見訊息氣炸

兩個人從認識到交往，需要經過不少磨合，之後又會關係到雙方家庭，可能又會產生其他問題。近日有一名女網友氣憤指出，男友的教授媽媽最近傳訊息給他，劈頭就問「你不打算跟一個白富美在一起嗎？」，甚至還認為女網友薪水低，花蓮的房產沒有價值，連家庭都被攻擊，覺得相當傻眼。

有一名女網友在Dcard以「男友媽媽覺得我們家配不上他們家」發文，她表示男友媽媽是大學教授，某天在跟男友吃飯的時候，男友突然給她看媽媽傳來的荒謬簡訊，裡面劈頭就問，「你不打算跟一個白富美在一起嗎？」、「你們兩個領每個月五萬的薪水，是想當男工女工一輩子嗎？」、「你女友家裡在花蓮鄉下有什麼有價值的房產嗎？」。

除此之外，男友媽媽也說，「一點都不門當戶對！」，表示自己從小教導四書五經，不懂為什麼男友要找一個會讓自己生活很辛苦的人交往。女網友看了氣炸，也覺得男友媽媽很可笑，認為兩個人目前都未滿30歲，各別月薪也有到平均值60K，「不曉得阿姨在我這年紀時到底有多厲害」，覺得攻擊自己就算了，沒必要攻擊自己家庭。

女網友也說，「我知道阿姨妳離婚獨自撫養長大很辛苦，有一些價值觀等等我覺得我沒辦法改變妳，但不代表我會認同妳，我也是人生父母養，還有，花蓮房產漲很多好嗎」，她也說，連男友也覺得自己媽媽很誇張。

網友看了也直呼，「有這種媽媽如果男友不是神隊友、真的會很可怕⋯⋯」、「覺得那可能他媽媽對妳的家境有什麼誤解，或是她太高估自己了」、「這時候男友的立場、意見就很重要了，適不適合繼續走下去還是得看男友」、「媽媽只有一個兒子的話，說不定以後還會要求跟你們一起住，很多家庭都是因為婆媳關係不融洽，導致爭吵不斷，最後離婚收場」。