老公下班不回家、「5個兒子是魔鬼」寧睡超商 人妻爆原因惹議

丈夫下班不回家，問題竟在孩子身上？有人妻日前發文，抱怨結婚8年的丈夫性格大變，下班後更不回家，寧靜睡在超商打遊戲或睡覺，她擔心是自己的問題，一問下丈夫竟回應「覺得5個兒子就是魔鬼」，因為他原本就不喜歡小孩，回家見到他們吵鬧，故想到外面尋找屬於自己的時間，還愛着她，但孩子太多了。

網友們則反問說：「那他為什麼讓妳懷孕5次？」，批評他無自制力又不負責任，但也有人指生5個的話會崩漬，如果老公壓力很大，也應該讓他每天喘口氣。

不少人形容，夫妻倆結婚生小孩後關係會變，Dcard上有一篇人妻貼文（作者後來刪文），稱「老公不回家」，引起關注。人妻稱結婚8年的老公，原來是個嫌煙臭、溫柔愛笑、有潔癖的人，但不知從何時開始，他身上有煙味、嘴角不再上揚，下班還會在超商待很久。現在老公下班不回家，寧願睡在自己車內、睡在超商旁，不是睡覺就打遊戲，「連情人節也是，拖到很晚才回家」。

人妻難過指「假如我忙到沒意識到他變了，那該多好？」，她擔心是自己做錯什麼導致老公變了，直接問他，結果答「他不是不愛這個家，也不是不愛我，只是原本不喜歡小孩的他，現在覺得5個兒子就是魔鬼，在家大吵大鬧滿地玩具，小孩太多，他想好好的休息」。老公說怕出去玩對她不公平，故他選擇每天到外面的超商待半小時，「他只是要半小時屬於他自己的時間，並無任何夫妻不和」。

人妻又提及，她和丈夫育有5個兒子，此點引來網批評，丈夫既然不愛小孩，「應該生第一個就發現了」、「那他為什麼讓妳懷孕5次、生下5個孩子？意志力薄弱到趨近於零，只剩下動物本能的人，有什麼資格抱怨」、「小孩給他，妳去找新的老公才是正解」。

網友認為既然已經生了，就應負起教養責任，但有不少人留言緩頰，稱生多個孩子的家庭壓力比較大「5個真的會崩潰」，「我朋友3個兒子就受不了了！家裏所有東西都是腳朝天，打架都聽得到拳風」。留言建議兩人都應該冷靜，因為養5個小孩壓力不少，能養5個爸爸不是收入高就是家中富有，原po只怨老公不回家沒怨錢，「既然爸爸壓力大，讓他喘口氣又怎樣？」

圖擷自Dcard

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文章授權轉載自《香港01》