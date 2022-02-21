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女友月賺16萬夠買新北房...他想婚了 父母見「工作內容」反勸分手

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO坦言和女友真心相愛想要結婚，父母也十分喜歡她，但父母得知女友的工作內容後卻勸他分手。 示意圖／ingimage
原PO坦言和女友真心相愛想要結婚，父母也十分喜歡她，但父母得知女友的工作內容後卻勸他分手。 示意圖／ingimage

情侶交往穩定，都嚮往著進入下一個人生階段「結婚」，有一名男網友就透露，雖然女友月薪高達16萬，但家人聽聞她的工作內容竟臉色大變，甚至勸原PO趕緊分手，原PO求問「到底該如何說服父母？」但網友們卻頻搖頭反酸，「不要造成你女友的負擔」。

原PO在Dcard發文表示和女友交往3年多，她就讀某海洋學校，畢業後出海跑船，「她最近也如願升到甲級船員（third officer）擔任開船職務，目前月薪16萬左右，但缺點是幾個禮拜才能回家一次」。

她老實地向原PO家人說想進入海運公司的貨櫃船工作，但自此以後原PO家人便會私下要他分手，「他們認為跑船久久才能回家一趟，女生無法照顧家裡，更何況是生孩子，家裡希望娶來的女生能進門當傳統媳婦，幫忙照顧家裡和孩子」，這讓原PO陷入兩難。

原PO坦言，女友月薪16萬再加上他的薪水剛好存夠買新北房子的頭期款，「要不是女友一起幫忙，不然我想這輩子都不可能買房想結婚，但家裡一直很反對，覺得女生就是要在家顧孩子，但沒錢要怎麼結婚生子？到底該如何說服父母接受她？」

沒想到，文章一出網友們卻一面倒直呼「自己家人自己坦好，不要造成你女友的負擔」、「你如果坦不起家人也沒關係，以你女友的條件，世界寬廣的很」、「所以你想跟她結婚，是因為她跑船有錢可以幫你買房？」

也有網友勸原PO「擺脫你自身的傳統思想就好」、「你也可以在家顧小孩啊！為什麼一定要女生在家顧孩子」、「跟父母說女友會負責工作、經濟，你負責孝順父母帶小孩」。

Dcard 結婚 薪水 買房

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