買房被要求登記準婆婆的名字 她不肯還挨罵「不孝、愛計較」

婚姻是人生大事，除了金錢問題外，也牽扯到婆媳關係等問題。有網友抱怨，她本來為了結婚，打算以自己的積蓄買房作為婚後住房，想不到男友媽媽要求她買房應「買男友媽的名字」，理由是她比男友大，理應照顧他的家人，誇張的是男友竟也同意此說法，她無奈大嘆「別了，我可悲又可笑的愛情」。

一名網友在爆料公社「匿名公社」中發文表示，她與男友是相差8歲的姐弟戀，目前已交往4年，從男友退伍找到工作後，兩人便開始計劃結婚事宜，她因為從學生時期就開始投資，因此有一筆積蓄，原打算用來做為頭期款買房，將房子作為兩人婚後住房。

想不到男友媽媽要求買房應「登記未來婆婆的名字」，她不願意，堅持買自己的名字，男友媽因此大罵她不孝，還說她的年紀比男友大，理應照顧他們全家，最誇張的是，男友還支持他媽說法，還責怪她「幹嘛跟老人家計較？」她痛心表示，「相愛了4年，我彷彿第一次認識這個男人，別了，我可悲又可笑的愛情」。

其他網友紛紛留言「不要臉的母子！」、「又一個媽寶男！」、「換你跟你那個沒用的男友說，不然寫我媽的名字看他會怎麼說？」、「有病嗎？臉皮超厚，還好妳是清醒的」、「還好還沒結婚」、「男友還沒長大， 不過有這種媽媽大概一輩子也長不大了」。