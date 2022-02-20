他自認鼻子「太靈敏」被當女生變態 網秒揭真相：嘴巴問題

男女約會時，一言一行都可能被放大檢視，尤其說錯話可能「出局」，日前一名男網友指出，自己的「鼻子太靈」，被曖昧對象當成變態，他委屈發問「我有做錯什麼嗎？」網友看完後發現「不是鼻子的問題」，而是嘴巴問題，缺乏說話藝術。

一名網友在臉書「靠北女友my girl」發文表示，鼻子靈敏是不是會被當噁心看待？他說自己聞得到各種細小的味道，但被女生當變態看待。他指出，有次跟心儀的女生出門，對方一上車他就聞到生理期的經血味道，於是問對方「妳是否月經剛來？」女方聽到嚇了一跳，批評他「你真噁心」，然後從此拒絕跟原PO往來。事後原PO指出，「其實女方身上還有點狐臭味，只是有香水掩蓋，我並沒有跟她說，我是有做錯什麼嗎？」

對此，網友直言「不懂說話的藝術怪誰」、「你聞到她經血的味道，卻沒聞到自已白目的味道，嗅覺還有待加強」、「月經來很久沒換衛生棉，以及狐臭都不用嗅覺靈敏也可以聞到喔」、「知道她月經來，就默默地知道就好，然後貼心的在點餐的時候點一杯溫水給她，其他時間記得保暖，別太晚送她回家，可以給一碗紅豆湯就好，而不是一開始就在那邊炫技，問這種那麼私密的事情」、「就是白目什麼都講出來」、「去買碗紅豆湯，說『看妳氣色不太好』，結果就會大不同」。