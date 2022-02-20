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爸爸突然包「5萬元」大紅包 她拒收下一秒淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友收到爸爸給的大紅包，沒想到背後藏洋蔥，讓許多網友淚崩。圖擷自Dcard
一名網友收到爸爸給的大紅包，沒想到背後藏洋蔥，讓許多網友淚崩。圖擷自Dcard

孩子是父母一輩子的牽掛，很多家長為了孩子，能犧牲生活品質，也願意為了小孩付出一切，日前一名女網友表示，她在過年前收到爸爸給的5萬元紅包，當時嚇到馬上跟爸爸說「太多了」，沒想到過了幾個小時後，爸爸突然胸口悶痛，緊急送醫後宣告不治，原PO悲痛表示「謝謝你等我回家，包最後一包的大紅包給我，也留時間讓我告訴你『我愛你』」。

一名網友在Dcard表示，在過年的前三天，她從台北回到老家，中午用過飯後，爸爸突然要媽媽拿紅包給原PO，她領到紅包後覺得不對勁，因為「太厚了」，打開一看是滿滿的鈔票，她立刻衝到爸爸房間說「這太多了」，爸爸要她繳完學費後存下來，儘管原PO不願意收下這筆5萬元的大紅包，但爸爸堅持要給她。

過了不久，爸爸在房間叫原PO，接著突然捂著右胸說很痛，她趕緊和媽媽叫救護車，要把爸爸送往醫院，沒想到儀器檢查後發現因為癌症的關係，「右側的肺部已經全白了」，醫師也說這次可能真的沒辦法了，雖然爸爸要女兒別哭，但女兒仍十分悲傷，最後幾天陪在爸爸身邊，直到爸爸離開人世。

原PO回想過年這幾天，向天上的爸爸喊話「我很謝謝你，等我放寒假回家，包這最後一包的大紅包給我，也謝謝你留了一些時間給我跟你說我愛你，最後謝謝你，在這四年的抗癌生活裡如此的堅強勇敢，但是爸爸，我還沒有辦法好好的跟你說再見，我還沒有辦法在想到你的時候可以控制自己不掉眼淚，所以請你給我一點時間，讓我好好堅強，在這之前，請你忍受我去山上看你的時候，會忍不住的情緒崩潰。」

貼文曝光後，許多網友淚崩，直呼「一秒落淚」、「爸爸會在天上好好守護妳的」、「原本以為只是炫耀文，看完直接眼眶紅紅」、「在高中時我也經歷了爸爸離開，這種痛真的很難受，但我只想告訴妳，不需要急著走出來，可以給自己時間和空間，好好去面對自己的情緒」、「抱抱妳，加油」、「爸爸真的在等妳回家」、「秒落淚，原po要堅強，加油」。

紅包 癌症

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